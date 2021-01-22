Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси 22.01.2021, 22:05

фото: reuters

Об этом она заявила на пресс-конференции в Таллинне.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что не планирует принимать участие в следующих выборах в Беларуси, предложила расширить санкционные меры против белорусских структур власти, передает interfax.by.

"Раньше насилие против несогласных было физическим. Сейчас в тюрьмах находятся не только политзаключенные, но и люди, которым не предъявлены объявления. Может быть их не пытают, но они страдают в тюрьмах каждый день," - заявила она в пятницу на пресс-конференции в Таллинне.

В связи с этим она считает, что санкции "важно применять не только в отношении высших чинов. Важно ввести в этот список судей, работников силовых структур, которые избивали людей. Перед тем, как избивать людей, они должны понять, что их дети не смогут ничего сделать в Европе".

По ее мнению, санкции оказывают эффективное воздействие на власть.

Тихановская добавила также, что "на данный момент я не буду принимать участие в следующих выборах".

При этом министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, принимавший участие в конференции в онлайн-режиме, высказал мнение, что "санкции работают. Они показали хрупкость режима Лукашенко".

Министр считает, что Западу следует "поддерживать четкую политическую позицию. Единственный выход - новые прозрачные выборы".

"Во-вторых, важно, чтобы Запад продолжал политику санкций. Сейчас санкции применены в отношении 88 лиц и семи компаний, этот список надо увеличить. В-третьих, нужна поддержка, например, в вопросе вакцин, в котором Лукашенко потерпел полный провал", - добавил Рейнсалу.

Тихановская прибыла в пятницу в Таллинн для участия в виртуальном заседании Совета безопасности ООН в формате Arria о свободе СМИ в Беларуси.

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