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Минск продолжает протестовать

  • 22.01.2021, 23:00
  • 1,196
Минск продолжает протестовать
иллюстрационное Фото

Акции проходят в разных районах столицы.

В Минске продолжаются акции протеста.

Антоновская-Захарова-Пулихова поддерживает Ольгу Филатченкову и всех политзаключенных;

Каменная Горка вышла в поддержку Игоря Лосика и остальных политзаключенных;

Традиционная перекличка в Новой Боровой.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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