Сибирь и Дальний Восток вышли на акции в поддержку Навального 4 23.01.2021, 8:29

2,320

Фото: DW

В Хабаровске проходит массовое шествие.

В России в субботу, 23 января, начались акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных. Оппозиционер Навальный, который вернулся на родину после лечения в Германии, был арестован до 15 февраля. Ему могут изменить условный срок по делу косметической компании "Ив Роше" на реальный. Кроме того, против оппозиционера возбуждено дело о якобы финансовых махинациях с пожертвованиями в основанном им Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), Политик называет все уголовные дела против него сфабрикованными.

Deutsche Welle опубликовало онлайн-трансляцию акций в Сибири и на Дальнем Востоке РФ (время минское).

07.30

Полиция задержала депутата законодательной думы Хабаровского края Максима Кукушкина, сообщил местный штаб Навального. Несколько автозаков, наполненные людьми, уехали, но задержания на площади Ленина продолжаются.

07.15

В Хабаровске продолжаются задержания участников акции в поддержку Навального, передает местный штаб оппозиционера. По его сведениям, полиция "действует грубо": среди задержанных оказалась женщина с инвалидностью второй группы, а в одном из автозаков задержанные сообщили об избиении участника протестов.

06.55

Митинги начались в Южно-Сахалинске и Магадане, передает сетевое издание "Медиазона".

06.50

Тем временем Пушкинская площадь в Москве полностью перегорожена за несколько часов до предстоящей акции, сообщает интернет-издание SotaVision.

Полиция уже подготовилась к завтрашней акции в Москве: Пушкинская площадь полностью перегорожена, попасть на нее завтра, очевидно, будет невозможно.



Фото: Дмитрий Кочанов / @SotaVision >> pic.twitter.com/4BDyekAzm5 — SOTA (@SotaVision) January 22, 2021

06.45

Несколько сотен человек перешли на соседнюю площадь, однако бойцы ОМОНа вытесняют их и оттуда. Митингующие хабаровчане кричат: "Россия будет свободной" и "Долой царя!"

06.35

Акция на площади Ленина продолжилась массовым шествием. Участники скандировали: "Свободу!", "Единая Россия" - партия воров!" и "Пока мы едины - мы непобедимы!". Шествие идет в 2 колонны, в каждой примерно по 300 человек, сообщает корреспондент DW.

ОМОН начал задерживать хабаровчан с применением дубинок

06.30

Сотрудники ОМОНа в Хабаровске начинают одиночные задержания участников протеста, применяя дубинки. Окружающие кричат: "Фашисты!".

06.05

Акция в Хабаровске продолжается. Участники скандируют: "Просыпайтесь, города, с нашей родиной беда!". Служащие полиции ведут оперативную съемку на месте событий, но не вмешиваются в происходящее. Местный штаб Навального сообщил, что их стрим смотрят 10 тысяч человек. По оценке активистов, такого не было со времен летних митингов в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала.

05.35

Полицейские с мегафонами указывают, что акция в Хабаровске не согласована с властями, и требуют от ее участников разойтись. Сотрудники ОМОНа пытаются оттеснить собравшихся с площади.

Фото: DW

05.25

На митинг в Хабаровске собрались уже около 700 человек, передает корреспондент Deutsche Welle. Большинство участников носят защитные маски. Собравшиеся на площади Ленина скандируют: "Мы не боимся!", "Банду Путина - под суд!" и "Путин - вор!". На площади разбросаны несколько фотографий российского президента.

Активисты в Хабаровске сообщают о первых задержаниях

05.05

Сотрудники полиции в Хабаровске перекрыли несколько центральных улиц. Между тем полицейские задержали ведущих YouTube-канала RusNews на площади, где ожидается митинг, отмечают активисты штаба Навального.

04.50

Глава штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин задержан и доставлен в отделение полиции, сообщил адвокат Константин Бубон. В коротком видеоролике, записанном перед задержанием, Ворсин призвал освободить оппозиционера,а также бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Алексей Ворсин: «Если вы смотрите это видео, значит меня уже задержали» pic.twitter.com/CXILg6XsAj — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».