Медики обнаружили более быстрый способ распространения коронавируса, чем кашель 1 23.01.2021, 9:02

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Вероятность заражения в таких случаях повышается на 20%.

При разговорах коронавирус распространяется интенсивнее, чем при кашле. К такому выводу пришли ученые из Кембриджского университета со своими коллегами из Лондонского Имперского колледжа, проведя соответствующее исследование, пишет lenta.ua.

Ученые выяснили, что кашель действительно заразнее, чем полминуты речи, первые несколько секунд после того, как он произошел. Однако по прошествии 30 секунд разговора и полсекунды кашля образуется одинаковое количество жидкости. При этом капли, выделяемые при речи, являются более мелкими, а значит, они значительно летучее. С учетом потоков воздуха, сопротивления и влажности вероятность заражения в плохо вентилируемом помещении повышается на 20%.

Так, в аудитории со студентами, в которой профессор ведет лекцию без средств индивидуальной защиты, инфицирование произойдет в одном случае из пяти. Если кашлять можно в руку или ткань, то разговаривать таким образом не получится. В связи с этим специалисты еще раз напомнили о важности ношения медицинских масок.

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