«Белсат»: Лукашенко использовал больных детей для бизнеса 23.01.2021, 9:22

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Как министры Таракана манипулируют статистикой.

Беларусь завершила год с падением в экономике, но чиновники сумели найти в этом позитив. В программе «Лукавые новости» ведущие телеканала «Белсат» разбирались, как Лукашенко, заместитель премьер-министра Юрий Назаров и министр промышленности Петр Пархомчик манипулируют экономической статистикой.

Беларусь завершила год с падением в экономике. Но чиновники сумели найти позитив и в этом. А именно — в том, что могли бы упасть еще больше. Об этом в середине января говорили Александр Лукашенко, заместитель премьер-министра Юрий Назаров и министр промышленности Петр Пархомчик.

Хвастаясь этим показателем зам премьера Назаров забыл упомянуть главное — какой ценой для экономики это было достигнуто. В материале, опубликованном на сайте president.gov.by, не говорится ни сколько из произведенного удалось продать, ни сколько с этого заработали денег. Исходя из отчета Белстата на 1 декабря 2020 года, в среднем, 69% промышленной продукции, произведенной за месяц, оставалось лежать на складах. Это рекордный показатель за последние 5 лет.

Больше всего залежались текстиль, одежда, изделия из кожи и меха — на складах в 4 раза больше продукции, чем ее производят в месяц. Вычислительной, электронной и оптической аппаратуры, а также машин на складах в 2 раза больше от среднемесячного объема производства.

Что касается заработанной прибыли, то она уменьшилась больше чем вдвое, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Сумма чистого убытка убыточных организаций возросла больше чем в 4 раза.

В своей беседе на публику Лукашенко с Назаровым выделили несколько особенно успешных, по их словам, отраслей.

"Из моих отраслей, которые я курирую только Беллесбумпром превысил уровень прошлого года. Я хочу подчеркнуть, что это ведомство работает на местном сырье. То что вы всегда говорили — независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то — вот есть свое сырье, пускай его в переработку, экспортируй и продавай", — сказал заместитель премьер-министра Юрий Назаров.

Лукашенко продолжил разговор, заявив следующее:

"Это очень важно, что ты сказал, нашим вот этим протестунам и тех, кто нас критиковал надо сказать, что вот в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5 процентов, в трудные годы, и экспорт уйдет со свистом, и деревообработка твоя тоже нам, куда деньги ни туда вкладываете, она сегодня нас спасает и дает результат. По производству, по экспорту добавили. То есть там, куда мы вложились и уделили особое внимание, мы получили отдачу.

Что касается сельского хозяйства, то продукции произвели действительно больше, чем в прошлом году. Но заработали — меньше на 6 процентов. Правда, чистая прибыль сельхозорганизаций, все равно выглядит внушительной — без малого 900 миллионов рублей.

Но вот суммарная задолженность сельскохозяйственных организаций на 1 ноября 2020-го составила 15 миллиардов рублей, что в 17 раз больше их чистой прибыли за 10 месяцев 2020 года.

Касательно деревообработки, которую Назаров обсуждал с Лукашенко, то здесь нам тоже есть что добавить. Если вспомнить, что нынешний зам. премьер-министра раньше руководил Беллесбумпромом, то становится понятным, почему именно этот концерн он выбрал в качестве примера. Беллесбумпром объединяет более 50 предприятий. Напомню, что на 9 из них в 2007 году, после указа Александра Лукашенко, началась модернизация, которая подвергалась критике, в том числе и СМИ — об этом на совещании и упоминал Лукашенко.

В 2018 говорили о четырех миллиардах долларов потраченных на модернизацию деревообработки. До позапрошлого года все модернизируемые с 2007-го года предприятия были убыточны. В 2019 чистую прибыль показали заводы в Ивацевичах и Гомеле. Но их прибыли — в разы меньше убытков одного только 2018 года.

Сейчас из хороших новостей на сайте концерна сообщается, что им удалось увеличить объем экспорта на 4 процента в сравнении с аналогичным периодом 2019-го.

А прибыли, за январь-сентябрь 2020 года государственные деревообрабатывающие предприятия заработали… минус 119 с половиной миллионов рублей. То есть, сработали с огромным убытком.

Таким образом, Лукашенко, заместитель премьер-министра Юрий Назаров и министр промышленности Петр Пархомчик манипулировали вырванными из контекста показателями, пытаясь создать впечатление, что дела в экономике улучшились, хотя на самом деле из официальной статистики следует, что ситуация, наоборот, ухудшилась.

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