ГРУ готовит путч в России? 23.01.2021, 9:25

В российских элитах обнажился очень глубокий раскол.

Конструкция красивой жизни для нового дворянства с корочками спецслужб путем разворовывания, кажущихся безграничными ресурсов РФ, перестала работать, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Поворотным моментом развала пресловутой вертикали стала оккупация украинского Крыма, после которой путинские опричники стали невыездными, и пути для бегства были отрезаны, ведь им стали рады разве, что в Гаагском трибунале. Все было довольно сносно, пока санкции не умножились на пандемию и обвал цен на нефть и газ. В итоге до предела обострилась война кремлевских группировок за выживание. Выходец из КГБ-ФСБ Путин решил отдать предпочтение руководителям репрессивно-карательных ведомств, отодвинув от корыта, не родных для него армейцев, в том числе ГРУ. Как известно военных начали сокращать и резво урезать их долю бюджетного пирога. Тем более, они провалили «восстание в Капитолии», и хаотизацию США. Над Шойгу нависла тень удаления с шахматной доски, даже путем физического устранения, как это уже не раз было с его подчиненными генералами, возглавлявшими ГРУ.

Группировка ФСБ обещала Путину поддержку его курса на «обнуление», но в их ряды прокрались крысы, которые поломали многие детали плана управляемого протеста.

Расследование о «дворце Путина» по количеству просмотров на Youtube обескуражило даже самого Навального.

Встревоженный Путин, осознающий серьезность положения и утрату нитей управления протестами собрал 22 января видеосовещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ на которое пришли все Мишустин, Медведев, Володин, Вайно, Патрушев, Иванов, Лавров, Нарышкин, Бортников, Колокольцев, Матвиенко. Не было только одного – министра обороны Шойгу. И это очень даже неспроста, в самый решающий момент он улетел с официальным визитом к его буддистским собратьям в Мьянму. Но что мешало Шойгу выйти на совещание по удаленке? Ответ очевиден: Путин не желает более посвящать его в свои планы, особенно по вопросу протестов. Шойгу и его группировка пошла на фронду с «обнуленцеам», ведь амбициозные генерал хочет расти, а его понимаешь в Мьянму засовывают.

Есть и другая версия, дескать, люди Шойгу из ГРУ готовят путч. Во-первых, публично прозвучал ультиматум Путину перейти на сторону «народа» и отказаться от заискивания с «Ельцин» и «Гоголь-центром» (ФСБ и СВР), которые сдадут при первом шухере. Во-вторых, запущено движение #ПЕРЕМЕН против диктатуры под фирменным знаком ГРУ – RUSSIANEXT. В-третьих, под крылом «голубей» из ФСБ-СВР, подросло потерянное поколение, развращенное западными штучками, и «ястребы» ГРУ хотят противопоставить им светлых детей патриотов. Как видно внуки организаторов ГКЧП, тоже подросли и рвутся в бой. В-четвертых, Шойгу может просто хотел отсидеться за бугром, в тот момент, когда его снайперы из ГРУ устроят где-то в большой выборке протестных городов «кровавую субботу». Чтобы все свалить на старую команду путинцев, а самому возглавить движение за стабильность. Как учил тувинская мудрость: «табуну нужен пастух»…

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».