Белорус погнался с бензокосой за милиционерами и ранил одного из них 23.01.2021, 10:47

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В итоге житель Докшицкого района остался на свободе.

Докшицкий райотдел Следственного комитета завершил расследование нетривиального случая: мужчина гонялся с бензокосой за милиционерами и ранил одного из них, а также поцарапал служебный автомобиль, сообщает пресс-служба СК.

Согласно материалам уголовного дела, днем 5 августа 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение от ребенка о том, что бабушку бьет ее сожитель. На семейный скандал незамедлительно выбыли сотрудники милиции.

Прибыв в деревню Витуничи Докшицкого района, милиционеры подошли ко двору дома, где находился 43-летний местный житель. Тот, увидев правоохранителей и проигнорировав их требования проследовать в автомобиль для разбирательства, завел бензотриммер, добавил обороты двигателя и пошел в сторону милиционеров.

Мужчина угрожал причинить телесные повреждения, бегая за ними с заведенной газонокосилкой и выкрикивая угрозы убийством, а также повредил покрытие служебного автомобиля.

Когда сотрудники милиции предприняли очередную попытку успокоить и задержать мужчину, тот нанес одному из них удар по руке работающей частью бензотриммера.

В итоге мужчину задержали, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей, провели следственный эксперимент. Видеозаписи, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления, осмотрены и приобщены к материалам уголовного дела.

По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ст.364 (насилие и угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности). К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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