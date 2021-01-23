Медики назвали способствующую уязвимости перед COVID-19 болезнь 23.01.2021, 10:54

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Открытие сделали специалисты из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе.

Уязвимости перед коронавирусом способствуют заболевания верхнего отдела желудочно-кишечного тракта. Такое открытие сделали ученые из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе, их работа опубликована в журнале Gastroenterology (перевод — lenta.ru).

Отмечается, что продукты питания считались безопасными с точки зрения распространения инфекции, поскольку все вредные частицы в них нейтрализуются желудочной кислотой. Однако у людей с рефлюксной болезнью желудочная кислота попадает в пищевод, образуя изжогу и повреждая стенки пищевода.

У некоторых пациентов с этой болезнью клетки пищевода со временем начинают напоминать клетки кишечника. Последние восприимчивы к коронавирусу.

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