Подпольное следствие: как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко

Подпольное следствие: как бывшие белорусские силовики борются с Лукашенко1
- 23.01.2021, 11:28
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Одно из самых громких дел ― расследование убийства Романа Бондаренко милицией.
Организации BYPOL ― это объединение силовиков Беларуси. Там есть те, кто из соображений верности присяге и Конституции уходят из органов, но продолжают работать по профессии.
Они расследуют преступления, и подозреваемыми становятся действующие чиновники и руководители белорусских силовых структур.
Одно из самых громких дел BYPOL ― расследование убийства Романа Бондаренко милицией.
Как работает организация бывших силовиков и почему милиционерам трудно бастовать, в эфире RTVI рассказал основатель проекта BYPOL Андрей Остапович.
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