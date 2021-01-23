В США объяснили неспособность России построить авианосец 13 23.01.2021, 11:31

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Иллюстрационное фото

Названа главная проблема российской судостроительной отрасли.

Российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки. Причины неспособности Москвы построить авианосец объяснили в статье, опубликованной в Forbes (перевод — lenta.ru).

По мнению военного эксперта Павла Лузина, с которым поговорил американский журнал, главная проблема российской судостроительной отрасли заключается в отсутствии подходящих двигателей. «Российская промышленность до сих пор не может производить двигатели, достаточно мощные и эффективные для этих типов кораблей», — считает специалист.

Издание отмечает, что Россия не может купить необходимые силовые агрегаты у западных стран из-за санкций.

«Новый авианосец, вероятно, российская промышленность построить не в силах», — предполагает журнал.

Таким образом Forbes прокомментировал январское сообщение ТАСС, посвященное проектам Невского проектно-конструкторского бюро (ПКБ), в частности универсальному морскому кораблю (УМК) «Варан», способному вмещать 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Издание отметило, что у России нет средств на реализацию данного проекта, а также подходящих беспилотников.

«Невское [ПКБ] мечтает вслух», — пишет журнал.

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