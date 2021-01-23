Девять ударов по Кремлю 1 23.01.2021, 12:21

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Самые резонансные расследования команды Алексея Навального.

19 января 2021 года, на следующие сутки после ареста вернувшегося в РФ оппозиционного политика Алексея Навального, сайт его Фонда борьбы с коррупцией опубликовал свое очередное расследование. На сей раз его героем стал сам хозяин Кремля Владимир Путин, вернее, его тайный шикарный дворец. Всего за сутки видео, названное Дворец Путина, набрало более 20 млн просмотров.

Фонд Навального системно следит за тайной жизнью топовых чиновников современной России — для самого оппозиционера подобные расследования стали едва ли не главным орудием борьбы с Путиным и его командой.

НВ вспоминает самые резонансные из них.

Самый вежливый из дворцов

О чем: рассказ о восточном имении министра Сергея Шойгу на Рублевке

Дата выхода: 27 октября 2015 года

Фонд Навального обнаружил у главы российского Минобороны Сергея Шойгу роскошный дом в восточном стиле на элитном Рублево-Успенском шоссе. Его стоимость — $18 млн. Земля, на которой стоит этот дворец, состоит из двух участков площадью около 1 га. Недвижимость, по данным авторов расследования, оказалась оформленной на сестру жены министра.

Чайка

О чем: о делах экс-генпрокурора РФ

Дата выхода: 1 декабря 2015 года

В фильме Чайка рассказана история деятельности людей, приближенных к экс-генпрокурору РФ Юрию Чайке. Речь идет об их преступлениях, включающих отмывание денег, и связях с «бандой Цапка», убивавшей в 1990 — 2000-х предпринимателей (ее лидер Сергей Цапок признан виновным в убийстве 18 человек и приговорен к пожизненному заключению). Часть истории, посвященную махинациям сыновей Чайки в Швейцарии, впоследствии опровергли тамошние прокуроры.

Он вам не Димон

О чем: история тайной жизни бывшего российского президента и экс-премьера Дмитрия Медведева

Дата выхода: 2 марта 2017 года

Расследование состоит из десяти мини-рассказов, демонстрирующих недвижимость и земельные участки Медведева, разбросанные по разным уголкам России. Среди них оказалась, например, роскошная усадьба на Рублевке стоимостью $68 млн с домом на 3 тыс. кв. м.

По данным авторов фильма, экс-премьер владел всеми этими активами не через офшоры, а контролировал их с помощью благотворительных фондов. Также речь идет о том, что Медведев приобрел всю подобную недвижимость на взятки олигархов и кредиты госбанков. Управляет ею, если верить расследованию фонда, близкий круг экс-президента, состоящий из его друзей, однокурсников и доверенных лиц.

После публикации фильма десятки тысяч россиян вышли на массовые антикоррупционные протесты. Против его авторов в РФ возбудили уголовное дело — следствие до сих пор требует через суд удалить его с видеохостинга YouТube.

Яхты, олигархи, девушки: охотница на мужчин разоблачает взяточника

О чем: детективная история о секс-связях политической верхушки РФ

Дата выхода: 8 февраля 2018 года

В этом фильме-расследовании его авторы утверждают, что экс-вице-премьер РФ Сергей Приходько отдыхал на яхте миллиардера Олега Дерипаски. В материале продемонстрированы фото- и видеоконтент, опубликованный в Instagram некоей Насти Рыбки, которая работает в «индустрии эскортных услуг». Она же является автором книги Дневник по соблазнению миллиардера.

Навальный и его команда, опираясь на цитаты из книги и фрагменты видеозаписей, сделали вывод, что Дерипаска не только дал Приходько возможность отдохнуть, но и обсуждал с тем важные государственные и бизнес-вопросы.

Засекреченные миллиарды премьера Мишустина

О чем: рассказ об истинном финансовом положении руководителя правительства РФ.

Дата выхода: 28 января 2020 года

В этом расследовании Фонд Навального поведал об имуществе Михаила Мишустина, главы правительства РФ, пришедшего на смену Медведеву. Оказалось, что топ-чиновник только недвижимости имеет на $40 млн. Мол, живет Мишустин в поместье на Рублевке, которое по документам принадлежит государству. При этом последние 20 лет он строил карьеру на госслужбе.

Фонд составил перечень объектов семьи премьера. Кроме поместья, у него нашлось несколько гектаров земли в Подмосковье, три квартиры в элитных жилых комплексах. Все активы записаны на сыновей, отца и сестру топ-чиновника.

Крымский мост: украдено с любовью

О чем: повествование о пропагандистском кино

Дата выхода: 24 марта 2020 года

Фонд Навального получил и проанализировал смету снятого в РФ художественного фильма, посвященного строительству моста в оккупированный Крым и вышедшего на экраны в 2018 году. Его премьеру превратили в торжественный вечер, в котором участвовали чиновники топ-уровня. Треть бюджета кинокартины профинансировал российский олигарх Аркадий Роттенберг, компании которого и строили тот самый мост. Режиссером картины стал Тигран Кеосаян — муж Маргариты Симоньян, кремлевской пропагандистки и главреда Russia Today: он без конкурса получил из госбюджета $1,5 млн на съемку Крымского моста и трудоустроил на киноплощадке близких родственников. В сумме семья Кеосаяна заработала на ленте более $700 тыс. При этом сайт Кинопоиск оценил ее качество лишь в 2,6 балла из 10.

Таинственный остров Медведева

О чем: рассказ о том, где закидывает удочки отставной премьер

Дата выхода: 10 апреля 2020 года

История повествует о рыболовной VIP-базе площадью 27 га — острове возле Астрахани, куда часто приезжает бывший премьер Дмитрий Медведев. Там, по данным авторов расследования, имеется спа-комплекс с бассейном, большой дом и гостевые постройки. Попасть на остров можно либо на лодке, либо на вертолете. Наземных дорог нет в радиусе 10 км. Построен комплекс, как поясняют авторы, на средства металлургического олигарха Алишера Усманова.

Я знаю всех, кто пытался меня убить

О чем: видеорассказ о секретной группе киллеров, покушавшихся на самого Навального

Дата выхода: 14 декабря 2020 года

Навальный озвучил видеоверсию расследования Bellingcat и The Insider о восьми сотрудниках ФСБ, которые почти успешно отравили его 20 августа 2020 года в Томске. Группа «сопровождала» политика практически в каждой поездке. Их удалось вычислить благодаря использованию личных смартфонов неподалеку от отелей, где останавливался Навальный. Позже сам оппозиционер смог дозвониться одному из предполагаемых членов этой «бригады» и, представившись помощником секретаря Совбеза, «допросил» спецагента. Тот рассказал, что отравляющее вещество Навальному наносили на нижние белье.

Дворец Путина

О чем: фильм о личном «мини-государстве» российского президента на берегу Черного моря.

Дата выхода: 19 января 2021 года

В последнем из вышедших в свет расследований Фонда Навального рассказано о многолетней истории строительства невероятной резиденции Владимира Путина на побережье Черного моря, находящейся на участке неподалеку от курортного Геленджика. Авторы фильма называют стоящий там дворец крупнейшим частным домом России, площадь которого — более 17,5 тыс. кв. м — равна 26 футбольным полям. Одна лишь спальня имеет 230 кв. м. В расследовании фигурирует подробный план комплекса и даже изображения внутренней отделки комнат.

На территории резиденции разместились: крытый ледовый дворец, церковь, казино и кальянная с пилоном для стриптиза, а также двухэтажный театр. Для выхода к морю от дворца прорыли туннель, ведущий в частный порт.

Прилегающая территория в 7 тыс. га — это виноградники и охотничьи угодья, которыми управляет ФСБ РФ. В имении есть свой погранпункт, а небо над поместьем — запрещенная для полетов зона.

Авторам расследования удалось распутать сложный клубок имущественных отношений, завязанный вокруг этого объекта. Собранные ими данные показывают, что дворец принадлежит племяннику Путина, а его содержанием заведуют старинные приятели российского президента — экс-сотрудники КГБ.

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