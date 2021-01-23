«Фейсбук» определяет пропагандистку Эйсмонт как умершую 8 23.01.2021, 12:26

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В чем дело?

Страница в Facebook Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря и участницы незаконных банд Лукашенко, переведена в режим «мемориализации», как бывает с аккаунтами умерших людей, сообщает The Village Беларусь.

Чтобы перевести страницу в памятный статус, человек, назначенный хранителем аккаунта, должен отправить заявку через специальную форму.

«Мы устанавливаем памятный статус для аккаунта умершего человека, если нас просит об этом его родственник или близкий друг», — пишет Facebook.

Ранее появилась информация, что две недели назад стала недоступна страница Натальи Эйсмонт в Instagram, но до сих пор неизвестно по какой причине — то ли Наталья удалила ее добровольно, то ли это сделал Instagram из-за жалоб пользователей.

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