«Фейсбук» определяет пропагандистку Эйсмонт как умершую

«Фейсбук» определяет пропагандистку Эйсмонт как умершую8
- 23.01.2021, 12:26
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В чем дело?
Страница в Facebook Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря и участницы незаконных банд Лукашенко, переведена в режим «мемориализации», как бывает с аккаунтами умерших людей, сообщает The Village Беларусь.
Чтобы перевести страницу в памятный статус, человек, назначенный хранителем аккаунта, должен отправить заявку через специальную форму.
«Мы устанавливаем памятный статус для аккаунта умершего человека, если нас просит об этом его родственник или близкий друг», — пишет Facebook.
Ранее появилась информация, что две недели назад стала недоступна страница Натальи Эйсмонт в Instagram, но до сих пор неизвестно по какой причине — то ли Наталья удалила ее добровольно, то ли это сделал Instagram из-за жалоб пользователей.