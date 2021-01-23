Медики выяснили, почему новые штаммы коронавируса распространяются быстрее 23.01.2021, 12:53

Как от них защититься?

Сара Отто, эволюционный биолог из университета Британской Колумбии (Ванкувер, Канада) предложила объяснение того факта, что некоторые штаммы коронавируса быстрее распространяются по планете, пишет nv.ua.

Кроме того, она считает, что один из самых опасных штаммов Sars-Cov-2 скоро ударит по нескольким странам мира.

А единственные способы противостояния этому процессу не очень понравятся оптимистам и тем, кто изо всех сил ждет скоро завершения глобального локдауна.

Мутации коронавируса

Новый штамм коронавируса, известный под названием B.1.1.7 охватил Великобританию и уже распространяется по США.

В прессе началась паника, поскольку некоторые ученые открыто высказываются о том, что и в будущем возможно появление новых штаммов. И они могут быть опаснее прежних. Что, в частности, крайне усложнит задачу создания эффективной вакцины.

Сара Отто не разделяет этого скептицизма в полной мере.

По ее мнению, большинство мутаций не помогут вирусу стать сильнее. «Бить по работающей машине — не лучший способ сделать ее лучше», — приводит она красноречивый пример.

Однако, время от времени мутация или несколько мутаций в сумме действительно могут сделать вирус сильнее

Так случилось, например, в случае со штаммом B.1.1.7, который показался медикам настолько опасным, что они убедили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона снова ввести в стране жесткий локдаун.

В чем опасность нового штамма?

Чаще всего новые штаммы возникают, когда вирус попадает в новую область с населением, которое прежде не было инфицировано, либо добирается до слоев населения, которые раньше успешно противостояли вирусу.

Однако B.1.1.7 появился в Великобритании, которая уже давно находится под ударом коронавируса.

За последние два месяца именно этот штамм коронавируса быстрее всего распространялся по всем областям Великобритании — там где существенная часть населения уже переболела.

Зафиксировано уже более 275 тыс случаев заболевания британцев именно этим штаммом коронавируса.

Сложно объяснить такую скорость локальными вспышками или «суперраспространением», как бывало в начале эпидемии, когда множество людей собирались в одном месте (конференции, спортивные события).

По словам Отто, эпидемиологи уже считают B.1.1.7 разновидностью коронавируса, которая способна к более быстрому распространению, чем остальные известные штаммы коронавируса.

Согласно некоторым исследованиям, этот штамм способен распространяться на 40−80% быстрее, чем остальные.

Для таких стран, как США и Канада, где коронавирус и так распространяется пугающими темпами, появление B.1.1.7 сулит еще большее количество случаев заражения.

При этом, пока нет никаких данных, которые свидетельствовали бы о том, что B.1.1.7 является более смертоносным или вызывающим более тяжелые последствия вирусом, констатирует Отто. Он лишь способен заражать большее количество людей в короткие сроки.

Как происходят мутации и чего ждать?

Анализ генома вируса B.1.1.7 весьма удивил исследователей. Оказалось, что в этом штамме более 30 существенных мутаций по сравнению с первыми штаммами Sars-Cov-2, с которых началась пандемия.

По словам Отто, большинство этих мутаций происходят в организме людей со слабой иммунной системой. Они становятся своего рода «лабораториями», в которых вирус совершенствует себя сам.

Люди с сильным иммунитетом в относительно короткие сроки побеждают вирус, и он погибает.

Однако в организме человека со слабым иммунитетом эта борьба растягивается во времени. Вирус многократно размножается в попытках одержать верх над иммунитетом и в конечном итоге совершенствуется.

Одним из результатов такого совершенствования является способность вируса быстрее проникать в организм человека. Именно поэтому новые штаммы вируса приобретают в первую очередь не большую смертоносность, а именно большую степень «заразности».

Так, по словам Отто, в B.1.1.7, а также в новых опасных штаммах P1 и B.1.351 исследователи отмечают мутацию, затрагивающую белок NSP6. «Мы до конца не понимаем, как это работает, но предполагаем, что NSP6 умеет вводить в заблуждение иммунную систему и приводить к более быстрому заражению организма», — поясняет Отто.

Как защититься от новых штаммов?

По мнению ученых Центра по контролю и профилактике заболеваний США, штаммы B.1.1.7, P1 и B.1.351, которые способны распространяться со скоростью на 50−80% быстрее, чем прежние разновидности коронавируса, наберут полную силу уже к марту 2021 года. И станут доминирующими формами коронавируса на территории США. Что, по сути, станет второй волной заражения.

«Мы находимся в гонке с вирусной эволюцией, — говорит Сара Отто. — Нам нужно выпускать новые вакцины с максимальной скоростью, бороться с распространением новых штаммов путем ограничения путешествий и социальных взаимодействий».

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