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Во Владивостоке произошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом

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  • 23.01.2021, 13:32
Во Владивостоке произошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом
ФОТО: AFP

Видеофакт.

Сегодня десятки тысяч россиян по всей стране вышли на акции в поддержку Алексея Навального.

Жесткие столкновения силовиков и протестующих произошли в российском Владивостоке.

Видео разгона опубликовал штаб Навального в этом городе.

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