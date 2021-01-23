Во Владивостоке произошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом

Во Владивостоке произошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом1
- 23.01.2021, 13:32
Видеофакт.
Сегодня десятки тысяч россиян по всей стране вышли на акции в поддержку Алексея Навального.
Жесткие столкновения силовиков и протестующих произошли в российском Владивостоке.
Видео разгона опубликовал штаб Навального в этом городе.
А вот так силовики разгоняют людей, несогласных с тем, что их обворовывает плешивый дед pic.twitter.com/nbgjSWuTP0— Штаб Навального во Владивостоке (@teamnavalny_vdk) January 23, 2021