Лукашенко допустил самую большую ошибку 5 23.01.2021, 13:52

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Фото: ТАСС

Достаточно любой искры, чтобы «бензин» вспыхнул с новой силой.

Действия Лукашенко ведут к развалу страны, к развалу экономики прежде всего. Все его попытки убедить членов своего правительства, что они плохо работают или не там ищут, выглядят нелепо и смешно, — заявил в интервью сайту «БП» экономист Лев Марголин.

Даже первокурсник экономического вуза понимает, что инвестиций в экономику не будет, а без них экономика существовать не может, она может только прозябать, постепенно погружаясь в болото.

Россия тоже не даст столько денег, сколько надо, даже при всем своем желании — их просто нет. В Кремле прекрасно понимают: что бы Лукашенко ни говорил о политической ситуации, пугой экономику работать не заставишь.

Давать деньги Беларуси — значит, просто выбрасывать их на ветер. Россия может дать деньги тогда, когда замаячит дефолт по предыдущим российским займам. Не будет же Россия финансировать погашение белорусских займов перед Международным валютным фондом или другими финансовыми структурами — а долги ведь сумасшедшие.

Ничего хорошего страну не ждет, думаю, именно поэтому Кремль сиюминутно и особо не давит на Лукашенко.

— А где гарантии, что массовые протесты возобновятся?

— Это как раз самая большая ошибка Лукашенко, потому что он по-прежнему считает, что протесты инспирировались внешними кукловодами через местных помощников. Все это чепуха. Народ, если понадобится, снова выйдет, и на место десяти блогеров станут тысячи белорусов с телефонами, со смартфонами — все зафиксируют и все покажут.

Сейчас Лукашенко воюет с ветряными мельницами: сколько бы он ни посадил народу, это вызовет только озлобление. Протест можно обезглавить только тогда, когда есть у него есть руководство. Но каждый гражданин страны, который смотрит на ситуацию незашоренными глазами, и есть протест: достаточно любой искры, чтобы бензин вспыхнул с новой силой.

— Значит, массовые протесты затаились на время?

— Безусловно. Надежд нет никаких, ситуация будет ухудшаться с каждым днем: кто получает по 500 рублей, получит 400, кто зарабатывал 400 — получит 300.

— На этом фоне как будут выстраиваться отношения между Минском и Кремлем?

— Пройдет еще 3-4 месяца, и Лукашенко снова с протянутой рукой пойдет просить денег. Но денег он не получит. Интересно, как будут развиваться события накануне и сразу по окончании «великого народного хурала».

А кроме того, на 2021 год запланированы выборы в местные советы: интересно, как будут формироваться избирательные комиссии, как будут отсеивать дворовых и уличных лидеров.

Лукашенко планирует, выражаясь его же словами, загнать всех под плинтус. Но в народе говорят: знал бы, где споткнешься, соломку подстелил бы.

Вот только этого никому не дано знать.

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