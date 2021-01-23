Длинный COVID-19: какие симптомы болезни сохраняются полгода 23.01.2021, 13:59

2,482

В исследовании приняли участие свыше 1700 пациентов из китайского города Ухань.

Более 75 процентов переболевших COVID-19 и полгода спустя продолжают страдать от его последствий, сообщают китайские исследователи.

Медики называют это постковидным синдромом, сообщает Charter97.org на основании материалов в СМИ и социальных сетях.

Затянувшаяся поддержка

На главной странице закрытой русскоязычной группы "Нетипичный коронавирус" в Facebook указано, что она создана ради нескольких человек, болеющих нестандартной формой COVID-19 (легкой, но затяжной). "Просто ради обмена опытом и взаимной поддержки. Надеюсь, ненадолго", — написал в первом посте один из основателей. Группа появилась 15 апреля. Сегодня в ней больше 37 тысяч человек, в день публикуется до 80 сообщений.

В основном люди делятся историями болезни, описывают затянувшиеся симптомы и пытаются понять, как жить дальше. Чаще всего жалуются на одышку, покалывание в руках и ногах, бессонницу и беспричинную тревогу. Некоторые сталкиваются с конъюнктивитом, длительной, пусть и невысокой, температурой и даже выпадением волос.

И это по всему миру. Десятки тысяч объединяются в группы, чтобы обсуждать постковидный синдром. Среди переболевших в США, по предварительным данным, опубликованным летом, таких — 35 процентов. В Великобритании доходит до 80.

В Италии спустя два месяца после первых симптомов 87,4 процента пациентов продолжали жаловаться на те или иные недомогания. Почти половина говорила о резком ухудшении качества жизни.

Исследуй себя сам

В октябре американка Ханна Дэвис, перенесшая острую фазу COVID-19 в апреле, выступила на заседании Всемирной организации здравоохранения от имени всех пациентов с затяжным ковидом. Она рассказала о предварительных результатах исследования, организованного силами самих больных.

Today is my 150th day with COVID 😅



But this morning, I got to give a talk on our research on #longcovid to the @WHO, thanks to the hard work of the @LongCovidSOS team!



Talk is in the pics for those curious. https://t.co/rEokLIqpR0 pic.twitter.com/BGTpIv0sGK — Hannah 🦈 (@ahandvanish) August 21, 2020

В течение полугода возглавляемая ею команда из 17 активистов опросила свыше трех с половиной тысяч человек из 56 стран, у которых симптомы заболевания сохранялись и шесть-семь месяцев спустя после острой фазы. По результатам опроса опубликовали статью — в базе медицинских препринтов. Выяснилось, что чаще всего пациенты с длительной коронавирусной инфекцией страдают от быстрой утомляемости (более 77 процентов) и когнитивной дисфункции (около 55 процентов). Среди участников исследования преобладали женщины (78,9 процента) старше сорока лет.

Однако пока нет ответа на главный вопрос: какова доля таких больных среди всех столкнувшихся с коронавирусом. Ведь Дэвис и единомышленники занимались лишь теми, у кого затянувшийся ковид.

По данным пациентского исследования, среди его участников с затяжным ковидом преобладали люди в возрасте от 30 до 49 лет. Почти половина из них не сдавала ПЦР-тест на SARS-CoV-2. Болезнь у них диагностировали по симптомам

И вот в начале января китайские ученые наконец внесли ясность: затяжная форма COVID-19 характерна для 76 процентов пациентов, у которых болезнь первоначально диагностировали по ПЦР-тесту.

В исследовании приняли участие свыше 1700 человек из китайского города Ухань. Почти всех новый коронавирус настиг между январем и маем 2020-го. Спустя в среднем полгода после выписки из госпиталя у 63 процентов сохранялась утомляемость или мышечная слабость, а 26 процентов испытывали проблемы со сном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».