Литва готовит санкции против лукашенковских силовиков и судей 5 23.01.2021, 14:17

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По мнению главы МИД страны, это станет «очень сильным сигналом».

Литва предлагает расширить санкционные списки в отношении Беларуси. Об этом заявил «Радыё Свабода» министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

По его мнению, «это было бы очень сильным сигналом, что в Европе под санкции попадают не только ведущие политики, принимающие самые важные решения, но и те, кто действительно наносит вред людям на улицах, кто их избивает, нарушает их права, порабощает их, лишает их прав».

По словам главы литовского МИД, сейчас Литва работает над пакетами свидетельств о таких группах людей из Беларуси.

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