Ученые выяснили, зачем кошки едят мяту и валериану 3 23.01.2021, 14:37

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Ответ оказался неожиданным.

Листья кошачьей мяты и актинидии кошки едят не только из-за приятных ощущений, но из-за того, что содержащиеся в них вещества отпугивают комаров и других кровососущих насекомых. К такому выводу пришли японские биологи, статью которых опубликовал научный журнал Science Advances.

Феромоны – летучие молекулы, которые могут распространяться на большие расстояния, – помогают растениям общаться друг с другом (например, передавать сигналы об опасности) или привлекать других существ – например, опылителей. В некоторых случаях у этих веществ есть и другие свойства, бесполезные для растений, но нужные людям или животным.

К примеру, в иголках пихты, листьях полыни и некоторых других пахучих растений химики обнаружили летучие вещества с противораковыми свойствами, а в корнях валерианы (Valeriana officinalis), листьях кошачьей мяты (Nepeta mussinii) и актинидий (Actinidia polygama) есть вещества из класса терпенов, которые оказывают на кошек почти наркотическое действие.

Долгое время ученые считали, что действие подобных веществ на домашних питомцев обусловлено случайностью – по структуре эти молекулы похожи на половые феромоны кошачьих. Десять лет назад химики нашли одного у этих веществ, непетолактона, еще одно любопытное свойство – оказалось, что оно отпугивает тараканов и некоторых других насекомых.

Масао Миядзаки и его коллеги выяснили, что схожее вещество, непеталактол, есть и в листьях японских актинидий. В ходе своей работы они наблюдали, как кошки реагировали на экстракты различных органических молекул из мякоти этих растений. Оказалось, что влечение кошек к актинидиям в первую очередь было связано с непеталактолом. Оно действовало не только на домашних питомцев, но и на ягуаров, тигров и других крупных диких кошек.

Биологи проверили, как изменится поведение домашних кошек, если заблокировать работу рецепторов, с которыми связывается это вещество. Оказалось, что питомцы продолжали интересоваться актинидиями, но перестали характерным образом тереться мордой и валяться в высушенных или свежих листьях растения.

Это натолкнуло ученых на мысль, что кошки могут совершать подобные действия не просто так, а с целью отпугнуть кровососущих насекомых. Чтобы проверить эту идею, биологи нанесли экстракт непеталактола на бумажные салфетки и прикрепили их к разным частям кошачьих вольеров.

Оказалось, что животные начинали кататься по полу, только если на полу лежали салфетки. В противном случае они подходили к бумаге и терлись об нее мордой, чтобы размазать по ней растительные феромоны. Ученые проследили, как часто москиты садились на головы животных, которые постоянно терлись о салфетки с непеталактоном или непеталактолом.

Наблюдения показали, что после контакта с источниками этих феромонов насекомые стали нападать на кошек вдвое реже. По мнению ученых, это говорит о том, что привычка есть и валяться в листьях кошачьей мяты и актинидий возникла у животных неслучайно. Это эволюционное приспособление, которое помогает им и их диким родственникам защищаться от комаров и паразитов.

В ближайшее время Миязаки и его коллеги хотят выделить ген, который отвечает за запуск этой программы поведения. Его изучение поможет биологам понять, почему насекомых таким образом отпугивают только кошки, а не другие животные.

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