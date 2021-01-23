В Москве и Петербурге тысячи человек вышли на митинг в поддержку Навального: прямая трансляция 10 23.01.2021, 14:59

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В столице РФ люди собрались на Пушкинской площади.

На Пушкинской площади в Москве на акции в поддержку Навального уже собралось несколько тысяч человек, — сообщил корреспондент радиостанции «Эхо Москвы».

Прямую трансляцию с митингов в Москве и Петербурге ведет «Радио Свобода».

По словам корреспондента «Эха Москвы», сейчас на Пушкинской площади на акции в поддержку Алексея Навального собралось несколько тысяч людей. Собравшиеся кричат «Позор! Позор!».

В толпу входят сотрудники полиции в одеянии «космонавтов», держатся друг за друга, в сцепке по 5-6 человек, они просто выбирают кого-то из людей в толпе и рандомно, без каких-либо причин выдергивают и уводят в автозаки.

По подсчетам издания «МБХ Медиа» задержали уже 60 человек. Соратница Алексея Навального Любовь Соболь задержана на Пушкинской площади в Москве. Полицейские увели ее в автозак, когда она общалась с журналистами. Эфир телеканала «Дождь». Задержанного ранее Илью Варламова уже отпустили.

Если раньше на территории площади и прилегающих территориях было свободно, то на данный момент людская толпа прибывает большими потоками.

Автозаки выстроились на улицах, прилегающих к площади. Задержания некоторые проходили в жесткой форме. При этом люди не перестают приходить на площадь. Места практически не остается. Уплотняется вся территория, и выдавливать людскую толпу некуда.

В Петербурге перекрыты Сенатская площадь, Дворцовый и Благовещенский мосты (для пешеходов), Гостиный двор и ближайшие станции метро.

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