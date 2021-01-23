Добро победит нежить Леонид Гозман, kasparov.ru

23.01.2021, 15:16

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Как в финале античной драмы.

Политика – не только конкуренция разных вариантов развития страны или, как думают многие, соревнование честолюбивых негодяев. Это всегда битва Добра со Злом. Именно за Добро – правду, гуманизм, справедливость – люди выходят на митинги и баррикады, ради этого они идут голосовать и работают волонтерами. Никто не жертвует жизнью ради снижения налогов или изменения учетной ставки ЦБ – лишь за победу Света над Тьмой.

Но обычно Добро и Зло не с одной стороны, а с обеих. А значит, с обеих сторон есть своя правота. За Трампом, например, как бы ни был он неприятен лично мне, правота простых парней Среднего Запада, искренне убежденных в том, что они и есть Америка.

А вот нам проще. С той стороны – со стороны Путина – Добра нет вообще. Это абсолютное Зло. Нет, не по масштабам насилия – до Сталина или Гитлера пока еще, как до небес. Но это тотальная ложь, лицемерие, презрение к людям. Это уничтожение страны, превращение ее в личную вотчину, это курс на войну. Это архаика, мракобесие и смерть.

С противоположной стороны всякое. Есть герои, но есть и борьба честолюбий, и отставленные до поры конфликты, и противоречия, которые потом дадут о себе знать. Многие из тех, кто сейчас за Навального – я, в частности – потом, когда и если он станет президентом, будут в оппозиции к нему. Никогда, например, не соглашусь с его оценками некоторых людей и событий. Но пусть он сначала станет президентом, пока не стал – я за него. При этой власти у страны нет будущего, и так случилось, что из ныне живущих граждан России альтернативой Путину является только Навальный, нравится он кому-то или нет.

Но победит ли Добро – есть ли у оппонентов режима силы, чтобы сокрушить его? Ведь с той стороны войска, деньги, неограниченные возможности и полное отсутствие внутренних ограничений. И есть пугающие примеры – Лукашенко, Мадуро, да и не только они.

Однако не верен сам вопрос. Не в том дело, могут ли протестующие развалить вертикаль, а в том жизнеспособна ли она? Уже нет. Со всеми своими ресурсами подавления, подкупа и вранья она находится при смерти. Удары оппозиции, даже такие страшные, как те, которые нанес Навальный за последние дни, потому и разрушительны, что мы имеем дело с агонизирующим динозавром.

Власть – любая – стоит на чувствах людей по отношению к ней. На надеждах и восхищении или на страхе и ужасе. На идентификации – ощущении, что она своя, на любви – к ней самой или к тем, кто ее персонифицирует. Ничего этого уже нет. Над властью смеются и ее презирают. Это конец, как бы он ни наступил. Ресурс исчерпан.

Да, масса людей считает, что оппозиция еще хуже Путина, что американцы готовы расчленить нашу страну и забрать нашу нефть, бескрайние просторы и старую отцовскую буденовку, "что как-то в шкафу мы нашли". Но нет – совсем нет – тех, кто верит, что Путин и его государство думают о них, что они сделают их жизнь лучше. Фильм, кстати, не увеличивает числа противников режима – он уменьшает число его сторонников. Может, еще и не так много народу готово штурмовать Бастилию – но никто, кроме проплаченных гвардейцев, не будет ее защищать. Плесень на стенах дворца – это символично. Она не от морского воздуха – это заплесневела система.

Никто не уважает не только государство, но и его лидеров. И посмотрите на них. Это же нежить. И уже кричит петух!

Леонид Гозман, kasparov.ru

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