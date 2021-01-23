Чем и как измерить в помещении степень возможного заражения Covid-19 23.01.2021, 15:51

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Фото: Getty Images

Советы известного доктора.

Известный доктор Евгений Комаровский поделился методом измерения степени угрозы заражения коронавирусом в помещении. Об этом он рассказал в своем видео, опубликованном на YouTube-канале, пишет «Апостроф».

По его словам, это можно сделать с помощью прибора измерения углекислого газа. Датчик CO2 можно повесить на стену в любом помещении - дома или на работе. При увеличении уровня углекислого газа также можно ощущать сонливость, утомляемость.

Уровень CO2 измеряется в миллионных долях (ppm - parts per million). Какие нормы уровня углекислого газа:

- на улице в среднем в воздухе 400 ppm;

- в помещениях идеальный показатель до 600;

- до 800 ppm - нормально;

- до 1000 ppm - средний (надо вентилировать);

- после 1500 ppm - лучше не заходить;

- после 2-3 тысяч ppm влияет на нарушения здоровья.

Содержание углекислого газа (CO2) в воздухе - важнейший показатель его качества, учитывая, что главным источником CO2 является человеческое дыхание.

Воздух, который выдыхают люди, содержит не имеющий цвета и запаха углекислый газ – газообразное соединение углерода и кислорода, которое опасно, а при высоких концентрациях даже смертельно для здоровья.

Если концентрация CO2 в воздухе, которым мы дышим, превышает 150 000 ppm, мы потеряем сознание.

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