Юлию Навальную задержали на Пушкинской площади в Москве

Юлию Навальную задержали на Пушкинской площади в Москве4
- 23.01.2021, 16:06
- 1,676
Ранее супруга российского политика Навального появлялась только на согласованных акциях.
Полиция задержала Юлию Навальную на Пушкинской площади в Москве. Об этом жена российского оппозиционного политика Алексея Навального сообщила в своем инстаграме.
«Настоящее время» передает, что Навальную задержали недалеко от улицы Большая Дмитровка.
22 января Юлия Навальная объявила, что выйдет на митинг: "Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю".
Обычно супруга Навального появлялась только на согласованных акциях.
Людмила Навальная, мама Алексея и Олега Навальных, тоже на Пушкинской, заметила "Открытая Россия".