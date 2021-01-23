Юлию Навальную задержали на Пушкинской площади в Москве 4 23.01.2021, 16:06

1,676

Ранее супруга российского политика Навального появлялась только на согласованных акциях.

Полиция задержала Юлию Навальную на Пушкинской площади в Москве. Об этом жена российского оппозиционного политика Алексея Навального сообщила в своем инстаграме.

«Настоящее время» передает, что Навальную задержали недалеко от улицы Большая Дмитровка.

22 января Юлия Навальная объявила, что выйдет на митинг: "Я выйду за бесстрашного, отважного человека, которого травят и убивают, а он, несмотря ни на что, никогда не сдается. Я выйду за человека, которого очень сильно люблю".

Обычно супруга Навального появлялась только на согласованных акциях.

Людмила Навальная, мама Алексея и Олега Навальных, тоже на Пушкинской, заметила "Открытая Россия".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».