Pfizer предоставит 40 миллионов доз вакцин от COVID-19 бедным странам 2 23.01.2021, 16:10

Вакцина будет распространяться по некоммерческой цене.

Американская компания Pfizer обязалась предоставить в этом году до 40 млн доз своей вакцины от коронавируса для бедных стран и стран со средним уровнем доходов.

Соответствующий контракт компания подписала с ВОЗ в рамках инициативы COVAX, сообщает ТСН со ссылкой на Associated Press.

Pfizer и ее партнер BioNTech предоставят вакцину глобальной инициативе COVAX, что обеспечивает равный доступ распределения вакцин по некоммерческой цене для 92 стран.

«Мы поддерживаем миссию COVAX и гордимся тем, что работаем вместе, чтобы развивающиеся страны имели такой же доступ, как и остальные страны. Это на шаг приблизит нас к прекращению глобальной пандемии», - заявил генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Pfizer и BioNTech заявили, что также помогут системам здравоохранения стран справиться с хранением вакцины, которая должна находиться в холоде.

Pfizer не назвала цену контракта с COVAX. Дозы вакцин должны поставляться в течение 2021 года, начиная с конца марта.

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