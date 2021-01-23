Названы «зимние» правила сбалансированного питания 23.01.2021, 16:46

Зимой организм человека особенно нуждается в сбалансированном питании и витаминах.

Многие из них можно найти в овощах, пишет newsyou.info. Какие овощи следует употреблять в зимнее время, рассказала нутрициолог Надежда Жилина.

Зима – это не повод отказываться от овощей, ведь если разобраться, то их ассортимент не меньше, чем летом. И все они по-своему полезные и вкусные. Запомните одно важное правило: на вашей тарелке должно быть всегда хотя бы 3 вида овощей – свежих или приготовленных. Тазик не нужно, конечно, грамм 200 будет достаточно, – отметила Жилина.

Какие овощи употреблять зимой

Капуста полезна в любом виде. Ее можно квасить, тушить или употреблять свежей. Она содержит витамины А, В, Е и К, а также кальций, калий и магний.

Редька. Этот овощь можно есть сырым, добавлять в салаты. Редька богата витаминами B1, B6, B2, C, PP. Также в ней содержится пантотеновая кислота (витамин B5), антибактериальный агент лизоцин и каротин (провитамин витамина А).

Морковь содержит витамины группы В, РР, С, Е, К. Также в ней есть каротин, который в организме человека превращается в витамин А.

В ее составе в большом количестве присутствуют бетаин, фолиевая кислота, витамины группы B, бета-каротин, витамин С. А также микроэлементы — железо, калий, магний, фосфор, натрий, цинк, бор и даже йод, – уточнила Надежда Жилина.

Корень сельдерея содержит множество витаминов (A, E, K и группы B), а также богат клетчаткой и эфирными маслами. Корень сельдерея можно запекать или использовать в салатах.

Лук-порей содержит кальций, форфор, железо, магний и серу. Также он оказывает мочегонное действие.

Замороженные смеси овощей. Эта продукция есть почти во всех супермаркетах, или же можно использовать свои летние заготовки. Важно, что благодаря шоковой заморозке, овощи остаются полезными.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».