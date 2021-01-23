Какой будет погода в воскресенье
- 23.01.2021, 17:19
Подробный прогноз синоптиков.
24 января в Беларуси будет преобладание облачной погоды. Ночью местами по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), пишет сайт pogoda.by.
В отдельных районах ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем 0..+6°С.
25 января сохранится преобладание облачной погоды. Ночью местами, утром и днем на большей части территории республики ожидаются кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3..+4°С, днем 0..+6°С.