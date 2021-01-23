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Видеофакт: В Москве протестующие играют в футбол шлемом ОМОНовца

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  • 23.01.2021, 17:30
Видеофакт: В Москве протестующие играют в футбол шлемом ОМОНовца

На митинг в поддержку Навального в столице РФ вышли 40 тысяч человек.

На акцию протеста в поддержку российского оппозиционного политика Алексея Навального 23 января в Москве, по оценке корреспондентов агентства Reuters, вышли не менее 40 тысяч человек, пишет сайт «Дождь».

Акция протеста проходила на Пушкинской площади, полиция жестко задерживала участников митинга.

По последним данным «ОВД-Инфо», в Москве задержали 300 человек, всего по России — 1090 человек.

В соцсети появилось видео, как в Москве протестующие играли в футбол шлемом ОМОНовца:

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