В Польше отменили обязательный карантин для иностранцев 1 23.01.2021, 18:16

1,948

Иностранец должен иметь отрицательный результат теста на COVID-19.

В Польше при пересечении границы отменили обязательный карантин для иностранных граждан при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Об этом сообщает Dziennik Ustaw (перевод - «Униан»), где опубликовано соответствующее распоряжение с указанием перечня ситуаций, когда человек освобождается от карантина.

"Человек, который имеет отрицательный результат теста на COVID-19, результат которого был получен не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы, освобождается от прохождения карантина (самоизоляции)", – говорится в документе.

Документ с тестом на коронавирус должен быть на польском или английском языках. При этом не указано, каким должен быть тест: ПЦР или на антитела.

Новый пункт, освобождающий от прохождения карантина при наличии теста, распространяется как на пересечение внешней границы шенгенской зоны, так и внутреннего.

Распоряжение вступает в силу с субботы, 23 января.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».