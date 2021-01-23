В Польше отменили обязательный карантин для иностранцев

В Польше отменили обязательный карантин для иностранцев1
- 23.01.2021, 18:16
- 1,948
Иностранец должен иметь отрицательный результат теста на COVID-19.
В Польше при пересечении границы отменили обязательный карантин для иностранных граждан при наличии отрицательного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Об этом сообщает Dziennik Ustaw (перевод - «Униан»), где опубликовано соответствующее распоряжение с указанием перечня ситуаций, когда человек освобождается от карантина.
"Человек, который имеет отрицательный результат теста на COVID-19, результат которого был получен не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы, освобождается от прохождения карантина (самоизоляции)", – говорится в документе.
Документ с тестом на коронавирус должен быть на польском или английском языках. При этом не указано, каким должен быть тест: ПЦР или на антитела.
Новый пункт, освобождающий от прохождения карантина при наличии теста, распространяется как на пересечение внешней границы шенгенской зоны, так и внутреннего.
Распоряжение вступает в силу с субботы, 23 января.