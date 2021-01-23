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В Санкт-Петербурге ОМОН отступил перед протестующими

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  • 23.01.2021, 18:26
  • 3,391
В Санкт-Петербурге ОМОН отступил перед протестующими

Видеофакт.

Жители российских городов сегодня днем вышли на митинги в поддержу оппозиционного политика Алексея Навального.

На акцию протеста 23 января в Москве вышли не менее 40 тысяч человек .

В Санкт-Петербурге ОМОН отступает перед протестующими, а в Москве ОМОН забросали лавиной снежков, пишет телеграм-канал «Баста», публикуя видео:

Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток.

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