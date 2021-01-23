ВОЗ: Коронавирус может оставаться на упаковках продуктов

ВОЗ: Коронавирус может оставаться на упаковках продуктов2
- 23.01.2021, 18:41
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Он способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что COVID-19 может оставаться на упаковках замороженных продуктов. Вирус может оставаться на упаковках даже при длительной транспортировке и передаваться к человеку.
Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на The Wall Street Journal.
В ВОЗ отметили, что коронавирус способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. При этом в рекомендациях организации указывается, что риск заражения для потребителей является минимальным, однако в редких случаях продукты могут быть заражены во время их производства.
В то же время в ВОЗ добавили, что данный проект рекомендаций является черновым и требует доработки.
Отмечается, что 15 января на северо-востоке Китая в городе Тяньзинь выявили коронавирус на партии мороженного.