ВОЗ: Коронавирус может оставаться на упаковках продуктов 2 23.01.2021, 18:41

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Он способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что COVID-19 может оставаться на упаковках замороженных продуктов. Вирус может оставаться на упаковках даже при длительной транспортировке и передаваться к человеку.

Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на The Wall Street Journal.

В ВОЗ отметили, что коронавирус способен выживать долгое время в условиях заморозки и холодного хранения. При этом в рекомендациях организации указывается, что риск заражения для потребителей является минимальным, однако в редких случаях продукты могут быть заражены во время их производства.

В то же время в ВОЗ добавили, что данный проект рекомендаций является черновым и требует доработки.

Отмечается, что 15 января на северо-востоке Китая в городе Тяньзинь выявили коронавирус на партии мороженного.

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