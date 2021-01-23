Мядель, Новополоцк и партизаны минской Ангарской вышли на протест
- 23.01.2021, 18:42
Белорусы четко говорят – нет диктатуре!
Белорусы массово вышли на субботние акции протеста. В стране — 168 день протестов.
- Мядель и Новополоцк присоединились к общереспубликанской акции солидарности! А на легендарный мост на Ангарской партизаны сегодня выходили целых три раза, сообщает телеграм-канал «Nexta».
Протестующие заставили карателей побегать за собой, есть задержанные, но каждый раз на их место приходили новые люди.