В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина»6
- 23.01.2021, 18:50
- 2,940
Именно там сейчас находится Алексей Навальный.
В Москве продолжается акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Часть протестующих, вытесненная силовиками с Пушкинской площади, вышла на бульварное кольцо и дошла до Трубной площади. Как сообщает с места событий «Эхо Москвы», силовики задерживают тех, кто стоит около зданий, а люди идут потоками в сторону метро и Садового кольца. В целом, отмечает корреспондент, задержания проходят жестко.
Прямо сейчас огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы, пишет телеграм-канал «Баста». Именно там сейчас Находится Алексей Навальный.
Отметим, что в Москве среди задержанных оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Как передает «МБХ медиа», Юлию Навальную уже выпустили из отдела полиции.
Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток.