В Москве огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина» 6 23.01.2021, 18:50

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Именно там сейчас находится Алексей Навальный.

В Москве продолжается акция в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Часть протестующих, вытесненная силовиками с Пушкинской площади, вышла на бульварное кольцо и дошла до Трубной площади. Как сообщает с места событий «Эхо Москвы», силовики задерживают тех, кто стоит около зданий, а люди идут потоками в сторону метро и Садового кольца. В целом, отмечает корреспондент, задержания проходят жестко.

Прямо сейчас огромная колонна движется по Садовому кольцу в сторону СИЗО «Матросская тишина». Не видно ни начала, ни конца толпы, пишет телеграм-канал «Баста». Именно там сейчас Находится Алексей Навальный.

Отметим, что в Москве среди задержанных оказались Юлия Навальная, Любовь Соболь, Лев Шлосберг. Как передает «МБХ медиа», Юлию Навальную уже выпустили из отдела полиции.

Напомним, что 17 января Навальный вернулся в Россию и сразу же был задержан, а затем арестован на 30 суток.

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