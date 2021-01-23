Париж планирует через несколько лет запустить аэротакси в аэропорт 23.01.2021, 20:08

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Иллюстрационное фото

Испытания начнутся уже следующим летом.

Оператор общественного транспорта Парижа RATP планирует запустить летающие такси в аэропорт в 2030 году. Они сократят путешествие из центра Парижа до аэропорта Шарль де Голль на севере столицы с 40 до 15 минут, пишет euro-pulse.ru.

В настоящее время основная задача – сократить стоимость полета. Для этого, например, конструкторам предложили увеличить количество посадочных мест с нынешних 1-2 до 6.

Первые испытания запланированы на июнь 2021 года. А во время летней Олимпиады 2024 года, которая пройдет в Париже, RATP собирается устроить демонстрационные полеты с пассажирами на борту.

Аэротакси в Париже должны быть не только быстрыми, но и максимально безопасными для окружающей среды. Они должны работать без выбросов углекислого газа – на электромоторах или водородном топливе – и издавать как можно меньше шума. RATP уже отобрал 31 компанию-производителя аэротакси, которые смогут стать частью новой транспортной системы. Среди них, к примеру, немецкая Volocopter и словенская Pipistrel.

Воздушные перевозки на небольшие расстояния уже развиваются в разных европейских городах. Так, в австрийском городе Линце инфраструктуру для аэротакси начнут строить уже в этом году, а в испанских Барселоне и Сантьяго-де-Компостела первые аэротакси появятся уже в 2022 году.

В самом Париже уже есть аналоги аэротакси. По Сене ходят катамараны SeaBubble, которые передвигаются на высоте 50 сантиметров над водой. В отличие от обычных суден на воздушной подушке, их конструкцию в перспективе можно адаптировать для передвижения над землей.

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