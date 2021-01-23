В доме Максима Винярского прошел обыск

В доме Максима Винярского прошел обыск6
- 23.01.2021, 20:12
- 1,921
Стало известно, в чем обвиняют активиста «Европейской Беларуси».
Вчера днём был арестован активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. В доме, где жил активист, выломали двери, прошел обыск, пишет телеграм-канал «Баста».
Сегодня стало известно, что Максима Винярского обвиняют по ч.2 ст. 293 «массовые беспорядки».
Ранее были арестованы лидеры «Европейской Беларуси»: Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Юхневич, Полина Шарендо-Панасюк.