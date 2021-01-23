В доме Максима Винярского прошел обыск 6 23.01.2021, 20:12

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Стало известно, в чем обвиняют активиста «Европейской Беларуси».

Вчера днём был арестован активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Максим Винярский. В доме, где жил активист, выломали двери, прошел обыск, пишет телеграм-канал «Баста».

Сегодня стало известно, что Максима Винярского обвиняют по ч.2 ст. 293 «массовые беспорядки».

Ранее были арестованы лидеры «Европейской Беларуси»: Евгений Афнагель, Андрей Войнич, Павел Юхневич, Полина Шарендо-Панасюк.

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