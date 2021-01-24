Стал известен первый европейский лидер, с которым переговорил Байден 2 24.01.2021, 8:23

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Разговор состоялся поздно вечером в субботу.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон стал первым среди европейских лидеров, с кем провел переговоры по телефону президент США Джо Байден, сообщает nv.ua.

Телефонный разговор состоялся поздно вечером в субботу, 23 января.

«Отлично поболтали с президентом Байденом этим вечером. Я с нетерпением жду углубления давнего альянса между нашими двумя странами по мере того, как мы добиваемся зеленого и устойчивого восстановления после COVID-19», — сообщил Джонсон.

Ранее первый звонок иностранным лидерам Джо Байден совершил, позвонив премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Джо Байден и Камала Харрис 20 января приняли присягу и официально вступили в должность президента и вице-президента США.

Во время инаугурационной речи президент пообещал «быть президентом для всех американцев», назвал своей задачей объединение США и почтил минутой молчания жертв коронавируса.

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