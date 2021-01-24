Обнаружен самый ранний симптом коронавируса
- 24.01.2021, 8:30
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Он возникает за два дня до появления других симптомов.
Испанские ученые обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции – энантему в ротовой полости. Этот симптом возникал у людей примерно за два дня до появления других симптомов коронавируса, сообщает издание JAMA Dermatology
Энтанема – сыпь на слизистой оболочке – была обнаружена у 29% участвовавших в исследовании пациентов.
Пока ученые не могут сказать, как часто встречается сыпь среди пациентов. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости.
Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.