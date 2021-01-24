Обнаружен самый ранний симптом коронавируса 24.01.2021, 8:30

2,857

Он возникает за два дня до появления других симптомов.

Испанские ученые обнаружили новый симптом коронавирусной инфекции – энантему в ротовой полости. Этот симптом возникал у людей примерно за два дня до появления других симптомов коронавируса, сообщает издание JAMA Dermatology

Энтанема – сыпь на слизистой оболочке – была обнаружена у 29% участвовавших в исследовании пациентов.

Пока ученые не могут сказать, как часто встречается сыпь среди пациентов. Во многом это осложняется требованиями техники безопасности, которые создают сложности при осмотре ротовой полости.

Всего в исследовании принимал участие 21 пациент в возрасте от 40 до 69 лет.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».