Балтийская хоккейная солидарность против Лукашенко 3 24.01.2021, 8:38

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Иллюстрационное фото

Новый вызов для узурпатора.

"Страсть. Без границ". Таким должен был быть девиз финала чемпионата мира по хоккею 2021 года. Его собирались проводить в Минске и Риге. Смысл лозунга - в том, что граница между Европейским Союзом и Беларусью на две недели - с 21 мая до 6 июня - перестанет существовать.

Однако 18 января Международная федерация хоккея на льду (IIHF) лишила Беларусь право проводить это первенство. Причинами были названы эпидемия COVID-19 и "проблемы безопасности" - бюрократический эвфемизм для массовых протестов против режима Лукашенко, передает dw.com.

"ЧМ по хоккею будет одним из самых больших вызовов"

Теперь вся нагрузка по проведению чемпионата легла на Ригу. Но помощь Латвии предложила Литва: министр образования, науки и спорта Юргита Шюгждинене заявила, что ее страна готова оказать соседям содействие и взять на себя проведение части игр первенства. Министр сообщила, что уже связалась с коллегой в Риге Илгой Шуплинской и обсудила литовское предложение. "Литва доказала, что способна организовать спортивные соревнования самого высокого уровня. Да, это будет одним из самых больших вызовов в истории спорта в нашей стране", - добавила Шюгждинене.

У Литвы действительно имеется такой опыт. Например, в 2011 году в Каунасе успешно прошел чемпионат Европы по баскетболу. Баскетбол - главный спорт в Литве, такая же национальная страсть, как футбол в Бразилии или лыжные гонки в Норвегии. Однако хоккей здесь не столь популярен, в отличие от Латвии, где он пользуется значительно большей любовью. Впрочем, федерации хоккея с шайбой были созданы в обеих странах еще в 1930-х годах.

Спортивные арены готовы к матчам?

Теперь вопрос заключается в том, удастся ли за столь короткое время получить разрешение Международной федерации хоккея на льду и подготовить арены для проведения матчей. Некоторые считают, что это будет трудно, другие, наоборот, испытывают оптимизм. Например, литовская компания по обслуживанию и ремонту авиационной техники Aviasolutions недавно приобрела в собственность крупнейшую спортивную арену в Вильнюсе, в свое время построенную на средства немецкой фирмы Siemens. "Мы готовы подготовить объект для показа представителям федерации в течение недели-десяти дней", - сообщил DW старший вице-президент Aviasolutions Вигаудас Ушацкас.

В Литве есть также спортивные арены Žalgiris в Каунасе, в часе езды от Вильнюса, и Švyturys в Клайпеде. Это сооружения высокого технологического уровня, наследие серьезной модернизации спортивной инфраструктуры Литвы при подготовке европейского баскетбольного первенства десятилетней давности.

Если Литва получит право проводить игры чемпионата мира, то в этом будет и политический смысл. В Вильнюсе занимают жесткую позицию в отношении белорусского режима. Литовский политический класс видит себя европейским лидером в деле защиты прав человека и политических свобод на постсоветском пространстве, в том числе, и в Беларуси. Вдобавок, отношения Минска и Вильнюса не первый год осложнены строительством и вводом в строй в 2020 году атомной электростанции в белорусском Островце, в тридцати с небольшим километрах от Вильнюса. Литовцы считают АЭС, построенную компанией "Росатом", опасной. Они ведут активную кампанию в надежде убедить соседние страны не покупать электричество, произведенное в Островце.

"Большой спорт и политика давно неразрывно связаны"

Латвия, в отличие от Литвы, ранее занимала более мягкую позицию в отношении режима в Минске и настаивала на диалоге с ним.

Однако президентские выборы в Беларуси 9 августа и начавшиеся после них массовые протесты все изменили. Профессор Латвийского университета и политик Новой консервативной партии Андис Кудорс в телефонном интервью DW отметил: "Жестокое подавление протестов режимом Лукашенко сделали невозможной продолжение прежней линии на диалог с ним. Первые призывы латвийских политиков отказаться от проведения совместно с Минском хоккейного чемпионата прозвучали еще в августе. Были и те, в том числе спортсмены, кто призывал не смешивать хоккей и политику. Но эта заезженная пластинка никуда не годится - большой спорт и политика уже давно неразрывно связаны".

По мнению Кудорса, в Риге предложение Вильнюса воспримут положительно: "Во-первых, чтобы провести весь чемпионат в Латвии, требуются дополнительные средства. Значит, придется просить их у Международной федерации хоккея на льду. Во-вторых, для этого нужны дополнительные арены, а их сегодня не хватает".

Международная федерация должна дать ответ на инициативу Литвы в течение ближайших недель. Иначе времени на подготовку может не хватить.

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