У Путина начнут расти усы Лукашенко 5 Владимир Пастухов, «МБХ медиа»

24.01.2021, 10:54

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Смена режима в России будет выглядеть как «двухходовка».

Чтобы не описывать очевидное, ограничусь невероятным — показательно не то, сколько народу вышло «на улицу», а то, как к этому отнеслись те, кто не пошел. По моим ощущениям — либо нейтрально, либо сочувственно. Это гораздо более грозный сигнал для режима, чем рост числа активных противников, готовых участвовать в протестных акциях, несмотря на беспрецедентную кампанию запугивания. Враждебно настроенные «неучаствующие» являются безграничным потенциалом будущей революции. Раньше они были важнейшим и цементирующим сегментом знаменитого «путинского электората». Сегодня они стали политическими трансгендерами и ускоренно отращивают «вторичные протестные признаки».

Вот некоторые из поверхностных впечатлений от первой серии волнений, триггером которых стало «вторжение» Навального в Россию (похоже, что Кремль на полном серьезе рассматривает его возвращение как военную интервенцию):

1. Повышающая революционная волна, начавшись летом 2019 года с протестов против фальсификации выборов в Московскую думу, никуда не делась, пережила пандемию и плавно набирает высоту.

2. Центр тяжести протеста резко сдвигается в регионы. Протест больше нельзя рассматривать как блажь «зажравшихся» москвичей. Напротив, он теперь будет прирастать провинцией, причем там он будет протекать более агрессивно, и именно там, а не в Москве, можно ожидать эксцессов исполнителей и, как следствие, общенационального резонанса.

3. Растягивание сетки протеста на всю бескрайнюю страну от Сахалина до Калининграда создаст для режима в самом скором времени немалые логистические сложности, так как на каждый Урюпинск космонавтов не напасешься и репрессивные возможности режима тем меньше, чем дальше от Москвы. Москва же быстро почувствует «вдохновение» и, подпитавшись энергией регионов, будет вести себя все более активно.

4. Выключить молодежь из протеста уже не получится. В течение какого-то времени «школяры» будут авангардом его радикализации, пока «отцы и деды» не подтянутся к ним одним мощным рывком. Но на ближайшее время у этой войны будет детское лицо. Детское и женское.

5. У Путина начнут расти усы Лукашенко. Режим будет быстро сваливаться в «минскую колею», занимая глухую оборонительную позицию. Поле для маневра резко сузилось, но еще больше сократилась способность маневрировать. В прошлом остались методы длинных разводок. Нет ни сил, ни времени, ни исполнителей для этого. Вероятность повторения фокуса типа «Крым наш» равна околонулю. Каждым следующим куском можно элементарно подавиться.

6. Возвращение Навального не прошло бесследно. Он существенно революционизировал ситуацию в России и далеко не исчерпал свой потенциал. А если власть наломает дров, то все станет совсем интересно. Так или иначе, возвращение Навального уже стоило режиму несколько лет жизни. Сможет ли сам Навальный воспользоваться результатами своего смелого поступка? Этого мы не знаем. Скорее всего, ему уготована роль не Иисуса, а Иоанна Предтечи, за которым придет тот, кто сильнее его.

7. Многие констатируют с сожалением, что «особого события» не случилось, особенно в Москве. Людей много, но не так, чтобы слишком. Ну и картинка в целом не выдающаяся — обычная унылая репрессивная бытовуха. Другие возражают, указывая на нравственное значение «подвига вышедших». Последнее бесспорно, но есть и прямые политические последствия, которые выходят за рамки обычных.

8. Кремль попал на растяжку. Ему надо любой ценой удержать под контролем политических трансгендеров, которые были все эти годы главным стабилизатором режима. Но борьба с малочисленным, но буйным авангардом отнимает огромное количество сил и растягивает коммуникации. В результате оголяется тыл. Поэтому не надо недооценивать «малочисленных» акций, особенно когда они выпрыгнули за пределы Садового кольца. Их роль не в том, чтобы быть искрой, из которой возгорится пламя, как многие по инерции думают, а в том, чтобы измотать и обескровить противника. Это авангард, который бросили на плацдарм на правом берегу Днепра, чтобы обеспечить успех операции в совершенно другом направлении.

9. Смена режима, скорее всего, будет выглядеть как «двухходовка». Сначала будет довольно длительная стадия вроде бы бессмысленных и бестолковых протестов без видимого успеха, невидимым результатом которой будет переформатирование путинского электората в антипутинский. А потом бывший путинский электорат найдет себе нового лидера и все свершится достаточно быстро.

В некотором смысле людей в Кремле можно пожалеть. Навальный разорвал шаблон, и единственным адекватным ответом на это может быть только встречный разрыв шаблона. Но это то единственное, что Кремль уже не может себе позволить, и поэтому сложившаяся после возвращения Навального ситуация является для него западней. Это достаточно просторная западня, масштабная, как геленджикская резиденция. В ней можно довольно долго отсиживаться, но чистить ее потом будут «ершиком».

Владимир Пастухов, «МБХ медиа»

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