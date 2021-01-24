Историки узнали, кто был самым выдающимся воином Древнего Рима 24.01.2021, 11:36

«Расшифрована» тайна наград римских легионеров.

Это событие произошло в IV веке до нашей эры на берегах реки Аньене. Как пишет древнеримский историк Тит Ливий, неподалеку от моста, в опасной близости от Рима, менее чем в трех милях, армия галлов решила разбить лагерь. Рим тут же ответил. Диктатор Тит Квинкций Пенн собрал большое войско и двинулся навстречу врагу. В сражениях ни одна сторона не могла одержать победу, пишет испанское издание АВС.

Витала атмосфера отчаяния и ярости, один варвар сделал шаг вперед и дерзко крикнул: «Пусть самый храбрый римлян выйдет сразиться со мной, и мы определим, кто одержит победу в войне!» Ответная тишина прервала битву. По словам Тита Ливия, ни один римлянин не решался участвовать в бою. Возможно, из страха перед галлами и перед их «невероятным телосложением». Напряженное спокойствие нарушил солдат Тит Манлий. Попросив разрешения у командира, он надел доспехи, схватил меч и был готов убить или умереть за родину. Тит Манлий не был крепко сложен и высок, поэтому противник встретил его с усмешкой и издевкой. «Варвар был огромного размера, сияли раскрашенные золотые доспехи и разноцветный плащ, а Тит был среднего роста, его оружие было просто украшено, поэтому римлянин выглядел неброско», — описывал Тит Ливий.

Поединок длился считанные секунды. Варвар с легкостью нанес удар, от которого, должно быть, засвистел ветер. Однако поджарый римлян успел уклониться, резким движением отбил щит врага и «дважды ударил — в живот и пах». Галл вздрогнул и упал на землю. Римляне встретили героя аплодисментами. Титу Манлию вручили золотой венок и гривну врага (шейное украшение — прим. ред.). В результате из-за его победы захватчики были вынуждены отступить. Как и Тит Манлий, многие римские воины вошли в историю благодаря храбрости и военным наградам.

Имена великих воинов Рима можно перечислять бесконечно. Историк, председатель общества «Популяризаторы истории», один из создателей Дня романской культуры, соавтор книги «Ab Urbe condita. Рим во времена правления рода Валерии» (Ab Urbe condita. La Roma de la gens Valeria) и координатор сайта «История и Древний Рим» Федерико Ромеро Диас (Federico Romero Díaz) знает бесчисленные примеры. Как стало известно ABC, некоторые воины были такими же выдающимися, как Луций Сикций Дентат и Марк Манлий Капитолин. Благодаря своим подвигам они получили десятки военных наград, а затем впали в немилость. Немногие из них известны сегодня так же, как Спурий Лигустин. Этому опытному воину Тит Ливий посвятил несколько абзацев книги «История от основания города» (Ab Urbe condita), потому что ему вручили шесть гражданских венков, однако ни в коем случае нельзя сказать, что у него было самое большое количество наград за всю историю Древнего Рима.

Возникает вопрос. Кто же получил больше всего наград за всю историю римского легиона? На этот вопрос сложно ответить однозначно, ведь разгадать эту тайну так же трудно, как и Сизифу поднять огромный камень на вершину горы. Однако Федерико Ромеро Диас четко понимает, что сейчас, спустя более чем через 1,5 тысячелетия после падения Западной Римской империи, существует только два способа узнать и определить значимость поступков воинов. Первый — исследование классических текстов, хотя порой авторы преувеличивают и второй — изучение наград, которые воины получали на протяжении жизни. Многие из них по-прежнему упомянуты на гробницах и статуях, воздвигнутых в честь героев.

Награды — венки

Федерико Ромеро Диас, а также доктор исторических наук и член Королевской Мадридской академии геральдики и генеалогии Давид Рамирес Хименес (David Ramírez Jiménez) провели конференцию, посвященную военным наградам Древнего Рима. Федерико Ромеро Диас отмечает, что существовали только две категории военных наград. «К первой можно отнести материальные, например, повышение по службе, денежные вознаграждения и некоторые налоговые льготы. Ко второй — почетные, которые подразумевали социальные привилегии, титулы за победы, общественное признание…», — отмечает Федерико Ромеро Диас в интервью ABC. Вторая категория более известна благодаря тому, что постоянно появляется информация в классических текстах, что позволяет нам воссоздать хотя бы частично послужной список некоторых из самых выдающихся римских воинов.

Венки — одни из самых известных нам наград. Самым важным был травяной венок. «Его вручали военному, спасшему целую армию от осады или большой опасности. В самом начале республики его вручали по инициативе самих воинов. Венок делали из цветов, трав и пшеницы, собранных с поля боя. Известно всего 9 случаев вручения таких венков», — отмечает историк. Среди этих воинов стоит отметить Луция Корнелия Суллу и Публия Деция Муса, которому за доблесть во время Первой Самнитской войны вручили сотню волов и великолепного быка с золотыми рогами. Гай Плиний Секунд так писал об этом событии: «Диктатор Сулла рассказал в мемуарах, что, когда был легатом во времена Марсийской войны, воины вручили ему этот венок после победы возле Нолы. Этому событию посвятили картину, на которой Сулла стоит на тосканской вилле, которая, что любопытно, позднее стала собственностью Цицерона».

Вторым по значимости можно назвать гражданский венок. «Венок из дубовых веток вручали воину, который спас жизнь товарища в бою. Получить его было крайне сложно, потому что сам спасенный должен был признать факт спасения. Это подразумевало ряд юридических обязательств, так как спаситель становился законным опекуном, то есть pater familias», — подчеркивает Федерико Ромеро Диас. Несмотря на то, что получить эту награду было очень тяжело, у Луция Сикция Дентата, который в V веке до нашей эры принял участие в сотне боев и убил 300 человек, в общей сложности было 14 венков. «Гай Плиний Секунд подтверждает, что у Луция Сикция Дентата было 45 шрамов на передней части тела. Это было важно. Если бы они были на спине, то это означало бы, что он повернулся и был готов бежать», — подчеркивает Федерико Ромеро Диас. Марк Манлий Капитолин не отставал, у него было 6 венков.

Кроме того, моряки тоже могли получить корабельный или ростральный венок. «Его получал первый боец, который прыгал на вражеский корабль и оставался в живых. Известны несколько случаев. Один из самых известных обладателей — Марк Випсаний Агриппа, правая рука Октавиана Августа. Например, легат Помпея Марк Теренций Варрон отличился в кампаниях против пиратов. Корабельный венок выглядел забавно и по форме напоминал нос корабля», — отмечает специалист. Марк Випсаний Агриппа, известный, помимо прочего, победой у мыса Акций в 31 году до нашей эры над Марком Антонием и Клеопатрой, за несколько лет до этого события получил долгожданный корабельный венок после того, как нанес поражение пиратам Секста Помпея Магна при Навлохе (Сицилия) в 36 году до нашей эры.

Одной из самых интересных наград был стенной венок. «Его мог получить воин, который первым взобрался на стены вражеской крепости и выжил в бою», — поясняет историк. В качестве примера Федерико Ромеро Диас приводит случай, как его чуть не вручили после взятия Картахены в 209 году до нашей эры. После победы на эту награду претендовали сразу двое: центурион четвертого легиона Квинт Требелий и Секст Дигитий. Нарастало напряжение, поэтому, чтобы поставить точку, Сципион организовал суд. Однако он не помог. Как пишет Тит Ливий, Сципион, понимая, что нет решения, предложил следующее: «Я убежден в том, что […] они взобрались на стену одновременно».

Это всего лишь несколько примеров венков, которые могли получить воины Древнего Рима. Однако были и многие другие, например, воину, который, не отступив, убил врага в единоборстве, вручали золотую монету. Эту награду получил победитель поединка на берегах реки Аньене Тит Манлий. Однако в интервью ABC Федерико Ромеро Диас отмечает, что требования были настолько строгими, что некоторым воинам, несмотря на храбрость, не удалось ее получить. Самый известный несправедливый случай произошел с Марком Сергием Катилиной. Гай Плиний Секунд, который упоминает его подвиги, конечно, удивлен, что он так и не был удостоен награды:

«Во второй военной кампании он потерял правую руку, получил двадцать три ранения […], дважды был в плену у Ганнибала […], четыре раза сражался только левой рукой, […] сделал себе правую руку из железа, […] снял осаду Кремона [… ] и взял двенадцать вражеских лагерей в Галлии. […] Какие гражданские венки должны были ему вручить после битв при Требии, Тицине и Тразименском озере? Какой венок он заслужил в Каннах, где величайшим подвигом стало то, что он смог сбежать? Марк Сергий Катилина побеждал не только мужчин, но и саму судьбу».

Другие награды, другие герои

Венки не были единственными наградами в Древнем Риме. Среди главных знаков отличия можно назвать гривну. «Это было изделие из благородных материалов, бронзы или железа, которое носили на шее. Изначально римляне их получили от кельтов, которые потерпели поражение в бою», — объясняет Федерико Ромеро Диас. Кроме того, Тит Манлий был обладателем гривны, одержав победу над галлом, он снял окровавленное ожерелье и надел себе на шею, за что и получил от сослуживцев прозвище Торкват (от лат. torquatus — «ожерельный»). О том, что в римском легионе было бесконечное количество неизвестных героев, свидетельствует тот факт, что, как говорит Федерико Ромеро Диас, «Дионисий Галикарнасский рассказал нам, что Луций Сикций Дентат забрал у противников 83 гривны».

Была и армилла, «которая была гривной, только по форме напоминала браслет. Как ни странно, в первые дни Римской республики считалась не очень мужской». Чтобы получить армиллу, воин должен был доказать свою ценность. К первой категории можно отнести и фалеры. «Это были пластинки круглой формы из благородных материалов. Их носили на груди на кожаных ремешках, часто именно центурионы, потому что были одними из самых уязвимых на поле боя», — подытоживает специалист.

Менее известными, однако такими же ценными, были патера, вексиллум и хаста пура. Патера напоминала «плоский кубок или блюдо из благородного металла, который вручали за участие в поединках и победе в опасных условиях». Вексиллум — «маленький серебряный штандарт, который мог получить любой воин римской кавалерии за победу в поединке». Хаста пура — «деревянное копье без железного наконечника. Ее получал каждый воин, который уходил на пенсию, или первый центурион легиона, спасший раненого товарища или гражданина».

Вывод Федерико Ромеро Диаса

Федерико Ромеро Диас приходит к выводу, что Спурия Лигустина нельзя назвать самым выдающимся воином Древнего Рима. «Несмотря на то, что мы можем прочитать в интернете, вполне возможно, что за всю историю Древнего Рима больше всего наград получил Луций Сикций Дентат, за ним с небольшим отставанием следует Марк Манлий Капитолин», — отмечает историк.

Гай Плиний Секунд описал все награды Луция Сикция Дентата, который благодаря свирепости получил прозвище «дентат» (зубастый). «Он получил 26 венков, в том числе 14 гражданских, 8 золотых, 3 стенных и один травяной, 160 золотых браслетов, 18 чистых копий и 25 гирлянд», — отметил Гай Плиний Секунд.

Гай Плиний Секунд упомянул и награды Марка Манлия Капитолина: «Он был первым воином, который получил стенной венок, 6 гражданских и 37 наград, у него было 23 шрама, все на передней части тела. Он спас главнокомандующего кавалерией Публия Сервилия, но получил ранения в плечо и бедро. В первую очередь он спас от галлов Капитолий и государство». А вот Спурий Лигустин получил только 6 гражданских венков и столько же менее значимых наград.

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