Футболистов БАТЭ не пустили за границу 5 24.01.2021, 12:16

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Минспорта не согласовало выезд на зарубежный сбор в Турцию.

В распоряжении tribuna.com оказался ответ Министерства спорта и туризма Беларуси на запрос БАТЭ о возможном выезде на зарубежный сбор в Турцию.

«Министерство спорта и туризма (далее – Минспорт) рассмотрело обращение общества с ограниченной ответственностью «ФК БАТЭ» (далее – ФК «БАТЭ») по вопросу согласования выезда за пределы Республики Беларусь для участия в учебно-тренировочном сборе и контрольных товарищеских матчах в Турецкой Республике с 27 января по 23 февраля 2021 года и сообщает.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе с обнаружением в Великобритании нового штамма указанной инфекции, Минспорт не согласовывает выезд ФК «БАТЭ» для участия в вышеназванных спортивных мероприятиях.

Минспорт отмечает, что созданная инфраструктура футбола в Республике Беларусь, и в частности, возведенные воздухоопорные манежи в юродах Гродно, Брест, Минск, Гомель, Могилев и Витебск позволяют осуществлять организацию учебно-тренировочного процесса непрерывно, круглогодично, в том числе и в зимний период.

Данная мера носит временный и вынужденный характер», – говорится в ответе за подписью замминистра Александра Бараули.

Кроме того, дополнительно Минспорта сообщило «о необходимости неукоснительного выполнения» условий одного из указов Александра Лукашенко.

Напомним, на данный момент зарубежный сбор проводит только «Шахтер», отправившись в ОАЭ.

Ранее сообщалось о том, что АБФФ и Минспорта запрещают белорусским клубам с госфинансированием проводить заграничные сборы.

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