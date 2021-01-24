По белорусскому сценарию 9 Илья Гращенков, «Эхо Москвы»

24.01.2021, 12:20

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Политический сезон-2021 в России задал высокую планку.

Более 90 городов России приняли участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку Навального. По цифрам спорить не буду, много или мало вышло людей, пусть каждый оценивает сам. Хотя учитывая тот факт, что акция не была согласована с властями, людей все же пришло не мало. Среди основных итогов акции, можно назвать развенчание мифа о Гамельнском крысолове говорящим, что основными участниками протестов – должны были стать дети, был развенчан. Число участников в возрасте до 18 лет составило лишь около 5%. Ядро участников, свыше 30% — это люди в возрасте 25-35 лет.

Важный вывод — потеря коммуникации между обществом и властью. Ничего кроме силового сценария предложено не было. Фактически мы наблюдаем лайт-версию белорусского сценария, где политический блок выступает лишь с троллингом протестующих, формируя мнение о провале акций оппозиции. Но основная цель акции все же была достигнута, позиция Навального как политзаключенного №1 — подтверждена, что особым образом теперь гарантирует его безопасность. Раскрутка протеста вокруг Навального вовлекает в его орбиту всех недовольных положением дел в стране. Даже те, кто не поддерживает оппозиционера лично, считают его приемлем союзником в борьбе с перегибами системы управления (коррупция, однобокая политика), что является лучшей рекламой для продвижения на выборах системы Умного Голосования. Так, формирование Навальным актуальной повестки уже признал ряд политиков, к примеру – экс-губернатор Иркутской области коммунист Левченко, который сравнил его деятельность с «бомбистами» начала прошлого века, которые расчистили дорогу для коммунистической революции.

Кроме того, акцию поддержали ряд деятелей культуры и шоу-бизнеса, что позволит расширять аудиторию протеста через лидеров мнения, как это было в 2011-2012 гг. Были использованы инновационные средства для продвижения повестки и организации акций, в частности соцсеть Тик-ток, для работы с которой у власти нет иных инструментов, кроме запретов. А кремлевский политический менеджмент показал слабость при работе с контрпропагандой. Сформулированные тезисы работают только на внутреннюю среду (и без того противников протеста), а в качестве альтернативы навальнисткому движению предложен только слабый конкурс «лидеров интернета», срочно объявленный накануне.

Из плохого – теперь система может задействовать репрессивный аппарат. Срочно вносятся законопроекты ужесточающие сроки за организацию протестных акций и вовлечение в них детей. Т.е. активирован сценарий «закручивания гаек», что уже в среднесрочной перспективе еще больше ухудшит политическую обстановку. Попытка задействовать в подавлении протестов парамилитаристские образования (дружинники, гвардия Прилепина и т.д.), реализована не была. Вероятно, этот сценарий отложен на потом, так как своеобразные отряды по защите конституционного строя могут понадобиться в случае развертывания масштабного «белорусского сценария», где т.н. «тихари» сыграли решающую роль по рутинизации борьбы с протестующими на локальных районных акциях.

В общем, теперь обе стороны будут анализировать итоги несогласованной акции и думать, как перехватить друг у друга повестку. Политический сезон 2021 стартует резко и сразу задает высокую планку, как для оппозиции, так и для Кремля.

Илья Гращенков, «Эхо Москвы»

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