В Испании подал в отставку глава Генштаба, который вакцинировался вне очереди 4 24.01.2021, 12:46

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Отставка случилась через 24 часа после утечки информации.

В Испании министр обороны принял отставку главы Генштаба ВС Мигеля Анхеля Вильйяррои после скандала с внеочередной вакцинацией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ABC.

В заявлении, распространенном для СМИ в субботу Мигель Анхель Вильярроя объяснил свою отставку "целью сохранения имиджа Вооруженных сил".

Отставка случилась через 24 часа после утечки информации о том, что он вне очереди получил первую дозу вакцины против коронавируса вместе с другими военными командующими Генштаба в рамках плана вакцинации Вооруженных сил.

Сейчас в Вооруженных силах Испании проводят проверку в связи с ненадлежащим исполнением протокола вакцинации.

Министерство здравоохранения зарезервировал квоту вакцин для Вооруженных сил, для которых были установлены три приоритетные группы: 1. медицинский персонал армии; 2. военнослужащие, которые собираются участвовать в международных миссиях; 3. Командование зависимости от их возраста. Последним пунктом воспользовался глава Генштаба.

С отставкой главы Генштаба министерство обороны пытается урегулировать кризис, вызванный прививочной кампанией в Вооруженных Силах, и которая может привести к другим увольнений в ближайшие дни, если станет известно о других случаях спорных прививок.

В письме, направленном министру генерал Вильярроя защищает, что он постоянно придерживался установленных протоколов.

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