Ученый: Вода в кранах домов оккупированного Симферополя считается технической 4 24.01.2021, 14:08

Перед употреблением ее стоит несколько дней отстаивать.

Пока жители оккупированного Крыма жалуются на неприятный запах воды, текущей из кранов, ученые считают воду Симферопольского водохранилища технической из-за ее загрязненности.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил кандидат химических наук доцент кафедры общей и физической химии факультета биологии и химии Крымского университета имени Вернадского Константин Работягов, передает «Крым.Реалии».

Специалист пояснил, что река Салгир, питающая Симферопольское водохранилище, протекает от Ангарского перевала и проходит через все населенные пункты Салгирской долины.

«Невозможно контролировать объемы сбросов на этом пути. Более того, некоторые населенные пункты не оборудованы канализацией, поэтому все это попадает в Салгир, а потом – в водохранилище», – сказал Работягов.

По его словам, в наиболее удачном положении находятся жители прибрежных районов южного берега Крыма, так как они потребляют родниковую воду из водозаборов, которые расположены в верховьях главной гряды Крымских гор. Там вода прозрачнее и вкуснее.

Эксперт посоветовал жителям долины перед употреблением воды несколько дней отстаивать ее в открытой таре и очищать при помощи бытовых фильтров. Он считает, что это позволит снизить объем взвеси и частично устранить неприятный запах.

Так называемое «министерство жилищно-коммунального хозяйства Крыма» утверждает, что причиной неприятного запаха, исходящего от воды в Симферополе, является «химическая реакция».

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