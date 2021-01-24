Ледовое побоище на Исети 3 24.01.2021, 14:56

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Фото: «Новая Газета»

В Екатеринбургe мирное шествие сторонников Алексея Навального переросло в жесткую потасовку с силовиками.

Власти рапортуют, что на протестную акцию в российском Екатеринбургe вышло не более трех тысяч человек. Руководитель местного штаба Навального называет другую цифру — около десяти тысяч участников. Посчитать всех уральцев, прошедших плотной колонной по центру Екатеринбурга, действительно сложно, но человеческая река протеста в этот день растянулась примерно на пять километров, пишет «Новая газета».

Примерно за час до начала акции при выходе из дома полицейские задержали Виктора Распопова, сотрудника местного штаба Навального, все остальные благополучно добрались к месту сбора. Первый час акции прошел мирно. Екатеринбуржцы собрались у станции метро «Динамо», где их уже ждали силовики. Ровно в два часа перед собравшимися несколько раз проехала полицейская машина, голос из динамика предупредил всех об ответственности за нарушение закона. Никто не впечатлился. И плотной колонной народ двинулся по намеченному ранее маршруту.

По ходу движения маршрут пришлось изменить, на плотинке (центр города) полицейские закрыли пешеходную зону — якобы здесь найден подозрительный предмет. Никто не роптал, колонна обошла «опасное» место. В конечную точку — в сквер у Тетра драмы — пришли все желающие. Некоторые опоздавшие к началу шествия бежали к театру по льду через реку Исеть.

Фото: «Новая Газета»

— При температуре минус 30 собралось около десяти тысяч человек, — поделился впечатлением Алексей Гресько, координатор штаба Навального в Екатеринбурге. — Екатеринбург показал класс: пришло столько людей, нам удалось осуществить все задуманное, пройти до конца по маршруту.

Люди скандировали лозунги. По рации начальники торопили ОМОН, застрявший в пробке. Несколько человек стояли с плакатами. Один из них — местный художник Тимофей Радя — держал в руках лист ватмана с надписью «Мир хижинам, война дворцам». Именно на него полицейские среагировали особенно остро.

Фото: «Новая Газета»

Под крики «Позор!» Радю потащили в автозак первым. Пропахивая в глубоком снегу колею, полицейские начали выхватывать людей из толпы. Началась потасовка, когда на помощь силовикам ринулись экипированные омоновцы. Раздавая удары дубинками направо и налево, они оттеснили протестующих.

После этого в силовиков полетели снежки. Выстроившись в ряд и устрашающе громыхая дубинками по щитам, омоновцы разделили участников на группы, постепенно выдавливая их к реке.

Тех, кто спотыкался и падал в снег, тащили в автозак.

По нечищенным в центре уральской столицы тротуарам и правда было тяжело бегать: и силовикам, и протестующим. Оставшихся людей выгнали на лед, где продолжали избивать дубинками. Упавших вдавливали лицом в снег, потом волокли в автозак.

Фото: «Новая Газета»

Фото: «Новая Газета»

— Прям ледовое побоище, — сказала женщина рядом. — Пусть эти «рыцари» не забывают только чем оно закончилось.

Точное число задержанных в Екатеринбурге до сих пор не известно. В полиции корреспонденту «Новой» сказали, что на ночь никого оставлять не будут, составят административные протоколы и отпустят. Одного человека все же оставили в отделе до суда, он обвиняется в неповиновении сотрудникам полиции.

Фото: «Новая Газета»

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