В Нидерландах арестовали самого разыскиваемого наркобарона мира 24.01.2021, 16:07

Фото: Reuters

Что о нем известно?

В субботу, 23 января, в Нидерландах задержан один из самых разыскиваемых наркобаронов мира.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Sky News.

Наркобарон был арестован в амстердамском аэропорту с помощью сотрудников федеральной полиции Австралии.

Как отмечается, его настоящее имя - Цзе Чи Лопа, он гражданин Канады, родившийся в Китае. Считается, что через возглавляемый им международный преступный синдикат Сэм Гор в Австралию попадает значительное количество наркотических веществ.

Доход синдиката от продажи метамфетамина в 2018 году мог составить 17 млрд долларов.

Федеральная полиция Австралии подтвердила, что будет сотрудничать с генеральным прокурором Нидерландов с целью экстрадиции 57-летнего задержанного.

В попытках арестовать наркобарона в операции Кунгур участвовали около 20 агентств по всему миру. Преступника отслеживали 10 лет. Австралийские СМИ описали его арест как "важнейший" для федеральной полиции страны за два десятилетия.

Ранее Чи Лопа провел девять лет в тюрьме после ареста по обвинению в незаконном обороте наркотиков в США в 1990-х.

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