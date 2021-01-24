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Белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции МАЗ

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  • 24.01.2021, 16:12
  • 1,534
Белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции МАЗ

Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции Минского автомобильного завода.

Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.

Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что рассматривает возможность отказа/a> от покупки продукции минского завода.

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