Белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции МАЗ

Белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции МАЗ3
- 24.01.2021, 16:12
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Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.
Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции Минского автомобильного завода.
Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.
Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что рассматривает возможность отказа/a> от покупки продукции минского завода.