Белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции МАЗ 3 24.01.2021, 16:12

1,534

Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.

Как сообщает Telegram-канал «Хартия-97%», белорусы Львова призвали украинские власти отказаться от покупки продукции Минского автомобильного завода.

Также участники акции поддержали белорусских политзаключенных.

Напомним, что ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что рассматривает возможность отказа/a> от покупки продукции минского завода.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».