Nizkiz: Мы однозначно решили — зачем молчать о том, что у тебя внутри 1 24.01.2021, 16:41

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Группа Nizkiz написала чуть ли не главную песню протестов в Беларуси «Правила».

Проект «Жизнь-малина» отправился в родной для группы Могилев, где встретился с музыкантами, передает nn.by.

Вокалист .Александр Ильин, барабанщик Дмитрий Халявкин, гитарист Леонид Нестерук, басист Сергей Кульша рассказали, как участники решили записать «Правила» и снять клип прямо во время марша в Минске.

— Вы коллектив, которому есть что терять. Вместе обсуждали выход песни «Правила»?

— Так. Еще за неделю, даже где-то за несколько дней до этого. Факт того, что мы можем в списки попасть, реально преобладает. Но все решили: зачем молчать о том, что у тебя внутри? Мы же взрослые люди. Тут уже без полутонов: да или нет. А так, что «я в принципе да, но, чтобы лучше было, давайте в стороне понаблюдаю, а потом, если что… « ― уже нельзя.

Ребята не боятся, что их выступления в Беларуси будут под запретом: «Надо признаться, у нас есть база слушателей за пределами Беларуси: и в Украине, и в России, многие пишут из Прибалтики, в Польшу зовут. Вопросов с этим нет. Есть цель — не важно, где ты занимаешься»»

«Все все понимают, это связано, клип все видели. Глупо говорить, что это не политика. Но сейчас не затрагивать политических вопросов уже никто не может. Нельзя ограничиться, что мы вне политики и не трогайте нас. Все сейчас делают какой-то выбор в соответствии со своими взглядами, бэкграундом и тем, как они видят дальнейшее развитие событий. Поэтому наш выбор такой», - считает Дмитрий Халявкин.

«Это основная наша зарплата. Дорога закрыта на телек, но это я не считаю риском, нам там нечего ловить. Мне кажется, если судить не с позиции совести, а с точки зрения выгод и рисков, то мы бы больше потеряли, если промолчали. Если у тебя нет концертов, но есть слушатель ― ты как группа еще жив. Если у тебя свободные концерты, но на них никто не ходит и тебя не слушает ― это все, кирдык.

- «Стремно» на съемках клипа былo?

- Да, у меня конкретно было. Если это море людей — с одной стороны у тебя вдохновение. Но с другой стороны ты не знаешь, возможно, какая-то провокация совершится или еще что-то. Мы привлекаем к себе внимание — чем это закончится? У нас разбили на этих снимках дрон, люди перехватили. Поэтому было стремно да.

- В какой момент тебе было страшнее всего?

- Мы выступали в том числе на дворовых концертах. Сознательно хотели поддержать людей, но в тоже время понимали, что можем не доиграть концерт. Потому что прецеденты были: кто-то заканчивал выступление, кого-то забирали. Шансы 50 на 50. было довольно волнительно.

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