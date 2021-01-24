Цугцванг Путина 7 Геннадий Гудков

24.01.2021, 16:55

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Это как разрушение плотины.

Что будет делать Путин после событий в связи в расследованиями Bellingcat и Алексея Навального, которые за пол-года превратили его из царя «над схваткой» в жалкого «бункерного» отравителя и взяточника, спрятавшегося за спины жандармов и полицаев? Что предпримет после масштабной всероссийской (да что там, всемирной!) акции протеста, направленной против него лично, которая показала: народ устал бояться, устал от бесконечного обмана и вранья, от своего угнетенного состояния, от нищеты и бедности. За последние дни практически все взрослое (и мыслящее) население России, изрядная часть которого еще вчера относилась к Путину либо с долей симпатии или нейтрально, посмотрела фильм о немыслимой роскоши и коррупционном богатстве Путина и начала переосмысливать свое отношение к «вождю» и его режиму. Уже можно смело сказать (как когда-то о Николае II): нынешний «царь» потерял сакральность, он нам больше не царь, даже не национальный лидер и даже не законно избранный президент. Вернуть утраченное доверие народа и даже частично восстановить репутацию для своего бывшего электората Путин больше не сможет. Скорее наоборот: сейчас в Сетях все больше и больше начнут появляться материалы о личной коррупции и стяжательстве Путина. Это как разрушение плотины после ливня: сперва капельки, потом ручеек, а потом огромный поток, который уже не остановить.

Путин, конечно, опирается на силовиков. Но теперь и в их рядах начнется серьезное переосмысление своей роли в поддержке проворовавшегося режима. Еще вчера силовики олицетворяли (пусть с натяжкой) роль президента как гаранта стабильности, как человека, лично не уличенного в банальной уголовщине и махровой коррупции. А сегодня они увидели, что Путин лично возглавляет систему коррупционного воровства, купается в неимоверной роскоши, тратит на себя немыслимые бюджетные средства, в то время, как они его защищают «за копейки». Да, конечно, можно попытаться заменить «в органах» всех сомневающихся на конченных отморозков и садистов, кайфующих от своей власти над людьми, от издевательств и пыток над ними, но такие «силовики» лишь до первой серьезной схватки. Потом они просто разбегутся, бросив «вождя» и его камарилью на произвол судьбы.

Путин сам себя загнал в угол. Отпустить Навального — значит, полностью признать свое поражение, после чего его дни пребывание «на престоле» будут сочтены. Держать Навального в тюрьме — породить серьезное сопротивления общества, жесткие санкции, начало арестов и блокировок активов своего ближайшего окружения, которое неизбежно увидит в Путине угрозу смыслу своей жизни. И еще неизвестно, который из этих двух вариантов для него опаснее.

Путину пора уходить. Пока это можно сделать «добровольно».

Его уход — единственный более-менее безопасный и бескровный путь разрешения ситуации. Пока (да-да, предвижу возражения, но это так) Путин еще может получить гарантии своей безопасности, ведь даже худой мир для всех нас намного лучше той кровавой катастрофы, к которой путинский режим движет страну. Причем это могут быть как гарантии общества, так и ЗАПАДА. Для их получения Путину достаточно заявить: «Я устал, я ухожу!»

Понимаю, что изложенное где-то из разряда ненаучной фантастики, но если в Кремле или у самого Путина еще остались остатки здравого смысла и хоть какой-то ответственности за судьбу страны, такой вариант — единственный для относительно мирного перехода власти в России. Все остальное, включая попытку еще «закрутить гайки», обрекают народ и власть на грядущую войну, в которой будет совсем мало места прощению и милосердию.

Я много раз писал о том, как зимой 2012 года, в разгар массовых протестов против жульнических выборов Госдумы, Путин бездарно упустил возможность начать диалог с обществом о политических реформах, предпочтя встать на путь конфронтации и закручивания гаек. Все то, что мы видим сегодня, есть результат той огромной ошибки. Дальше будет только хуже. Сумеют ли Кремль и сам Путин понять и осознать опасность и бесперспективность избранного им пути на войну с народом? Очень скоро мы об этом узнаем.

Но по-любому, эпоха краха путинского режима уже началась. Я не исключаю, что она может продлиться какое-то время, но часы истории уже запущены. Призываю всех умных людей в правящем истеблишменте осознать драматизм текущего момента. Пока еще у всех нас сохраняются возможность не доводить страну до пятой русской революции или второй гражданской войны.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»

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