Стало известно состояние минчанина, который поджег себя на площади Независимости 24.01.2021, 17:45

Инцидент произошел 22 января.

Человек, который поджег себя возле Дома правительства, находится в критическом состоянии, но все еще жив.

"Павел находится в реанимации в искусственной коме. У него 72% ожогов на теле, ожоги 4 степени на голове. Прогноз неутешительный, но сердце крепкое, может быть выживет", — сообщил "Белсату" знакомый Павла Баньковского.

Инцидент произошел 22 января на площади Независимости. 35-летний мужчина облил себя горючей жидкостью и щелкнул зажигалкой. Охранники площади Независимости и случайный прохожий бросились его тушить.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».