Развилка солидарности 5 Виктор Шендерович

24.01.2021, 18:13

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Виктор Шендерович

Cправедливость — понятие не счетное, но очень и очень ощутимое.

У истории с 54-летней Маргаритой Юдиной, которая находится сейчас без сознания в реанимации после удара, нанесенного российским омоновцем (эти кадры «Фонтанки» легко найти в Сети) – в политическом смысле может быть три развязки.

1. Власть немедленно находит и задерживает этого омоновца. И судит его – при полном общественном контроле за этим знаковым чудовищным делом.

2. Власть делает вид, что ничего особенного не произошло, — и этим де-факто признает право полиции на открытое немотивированное насилие в отношении населения.

В этом втором варианте просматривается дальнейшая развилка:

А. Не добившись справедливости в этом деле правовым путем (на фоне общего беспредела), население переходит к рандомному ответному насилию (см. «приморских партизан» и взрывы приемных ФСБ), на что власть отвечает новыми витками насилия.

Б. Население съедает происходящее молча, и право полиции на немотивированное насилие закрепляется как норма еще не некоторое время, пока однажды гиря не доходит до полу – и все не возвращается в варианту А., только уже в его жестком варианте (см,, в качестве исторического ориентира, судьбу городовых в 1917 году).

Я настойчиво призываю к пункту 1.

А остальные пункты и развилки просто описываю для особо тупых.

UPD. Питерское полицейское начальство, оказывается, перед пострадавшей извинилось. Это хорошо, — но не вместо правосудия и справедливости. Человек, бросавший в омоновца пластиковый стаканчик, извинениями не отделался…

Еще раз повторю как мантру: справедливость — понятие не счетное, но очень и очень ощутимое. И когда маятник несправедливости улетает слишком далеко, — тяжелое его возвращение неизбежно.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»

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