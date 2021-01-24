МИД Франции предложил ввести действенные санкции из-за Навального 24.01.2021, 19:57

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Фото: AFP

Глава МИДа Франции также отметил успех российских митингов.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что против России необходимо ввести действенные санкции из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Об этом он сказал в эфире радиостанции France Inter, передает РБК.

«Что касается санкций, необходимо их сделать по-настоящему действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — пообещал министр.

Ле Дриан назвал арест Навального, которого задержали сразу же после возвращения в Россию, тревожным знаком. Глава МИДа отметил успех российских митингов, которые прошли накануне в поддержку оппозиционера, и напомнил о необходимости расследовать причины его отравления.

Навальному стало плохо в августе во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали, он впал в кому, позже Навального перевезли на лечение в Берлин. Немецкие специалисты нашли в организме пациента следы яда из группы «Новичок».

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